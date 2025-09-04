fechar
Mobilidade | Notícia

Transporte por moto: Decisão que libera transporte por moto em São Paulo força o País a enfrentar o desafio da regulamentação. E as plataformas a aceitá-la

Se a regulamentação de fato sair na maior capital do País, poderá forçar prefeitos a sair da omissão em suas cidades e criar regras para o moto app

Por Roberta Soares Publicado em 04/09/2025 às 15:01 | Atualizado em 04/09/2025 às 15:09
A not&iacute;cia &eacute; desanimadora para quem socorre as v&iacute;timas, educa condutores, planeja ou opera a mobilidade urbana coletiva nas cidades
A notícia é desanimadora para quem socorre as vítimas, educa condutores, planeja ou opera a mobilidade urbana coletiva nas cidades - Divulgação/Prefeitura de São Paulo

Clique aqui e escute a matéria

Sob a ótica da segurança viária e da luta permanente para salvar vidas no trânsito brasileiro - a maioria delas de ocupantes de motocicletas, vale destacar -, infelizmente a Justiça voltou a liberar os aplicativos de transporte remunerado de passageiros com motos em São Paulo, como muitos já devem saber. A notícia é desanimadora para quem socorre as vítimas, educa condutores, planeja ou opera a mobilidade urbana coletiva nas cidades. É fato e quem está nesse grupo vai concordar.

Mas há lados positivos na determinação dos magistrados paulistas - que nunca sonharam em se arriscar ou ter um filho ou filha se arriscando a andar na garupa de um Uber Moto ou 99 Moto, também vale destacar: a decisão judicial, se mantida, vai forçar o Brasil a enfrentar a desafiante regulamentação do serviço. E, o que mais será desafiador: fazer as gigantes da mobilidade - leia-se Uber e 99 - a aceitar as regras.

Até porque o TJSP liberou o serviço na cidade de São Paulo, mas exigiu que a regulamentação fosse realizada no prazo de até 90 dias.

SÃO PAULO É VITRINE PARA O PAÍS E PODERÁ FORÇA PREFEITOS A SAIR DA OMISSÃO

WERTHER SANTANA/AE
Esses valores posicionam Pernambuco como o 12º estado brasileiro com maiores gastos do SUS com vítimas do trânsito em 2024, segundo o IPEA - WERTHER SANTANA/AE

Ao mesmo tempo, as regras que vierem a ser definidas pela maior e mais rica capital brasileira, que dita leis, tendências e costumes no País, será espelho para o Brasil. Poderá forçar os prefeitos das quase quatro mil cidades brasileiras onde o Uber e 99 Moto operam sem nenhuma ou pontuais regulamentações a sair da cômoda e omissa posição de não fazer nada.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quem sabe? Outra possibilidade é que, a partir da decisão em São Paulo, as discussões que já começaram no Congresso Nacional para regulamentar os moto apps avancem e definam padrões de segurança mínimos para o transporte remunerado de pessoas em motos, inerentemente perigoso.

GRANDE DESAFIO SERÁ CONVENCER AS PLATAFORMAS A ACEITAR REGRAS E EPIS PARA CONDUTORES E PASSAGEIROS

Tânia Rêgo/Agência Brasil
Regulamentar será o grande desafio numa nação que promove a morte evitável de 34 mil pessoas no trânsito por ano, dos quais pelo menos 14 mil são condutores e, depois do Uber e 99 Moto, também passageiros das motocicletas - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mas, sem dúvida, o maior desafio será mesmo convencer a Uber e a 99 a aceitar as regras que, no caso de uso de motocicletas, terão que ser muito mais rigorosas do que a regulamentação do serviço com carros - questionada pelas mesmas plataformas em diversas cidades, inclusive nas grandes capitais como São Paulo e até mesmo o Recife

Para quem não sabe, na capital pernambucana - também por decisão da Justiça de Pernambuco (TJPE) - a prefeitura está proibida de fiscalizar a operação de transporte de pessoas pelo serviço de Uber e 99 com carros. Só pode aplicar as regras de circulação, condutor e veículos previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

No caso do transporte remunerado com motos a situação é bem mais grave porque estamos falando de EPIs (equipamentos de proteção individual), como capacetes corretos, coletes, joelheiras, idade máxima para as motos cadastradas e, principalmente, a imposição de cilindradas mínimas para uso no serviço. Além de um controle maior sobre perfis falsos e jovens conduzindo motos sem habilitação. 

Leia Também

É esperado que as plataformas reajam e, assim como fizeram com os carros em todo o Brasil, apelem à Justiça brasileira pelos seus direitos de promover a economia do País. E toda aquela conversa de livre iniciativa e livre concorrência.

Esse, sim, será o grande desafio numa nação que promove a morte evitável de 34 mil pessoas no trânsito por ano, dos quais pelo menos 14 mil são condutores e, depois do Uber e 99 Moto, também passageiros das motocicletas.

ENTENDA A DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP

JC/IMAGEM
Em sua grande maioria, passageiros dos aplicativos de moto não sabem se comportar na garupa e esquecem que, ser passageiro de moto equivale a ser um co-piloto. Exige uma postura bem diferente do carro - JC/IMAGEM

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) declarou inconstitucional o decreto da prefeitura que proibia o transporte remunerado de passageiros por motocicleta na capital. Em decisão unânime nesta quarta-feira (3), o Órgão Especial da corte entendeu que um município não pode legislar sobre trânsito para proibir uma modalidade de transporte, uma vez que essa competência é do governo federal.

A decisão, no entanto, só entrará em vigor 90 dias após a publicação do acórdão, prazo concedido para que a Prefeitura de São Paulo regulamente o serviço. Ainda cabe recurso.

A proibição foi instituída em janeiro de 2023 pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), por meio do Decreto Municipal 62.144, que suspendeu a atividade. Na época, um grupo de trabalho da prefeitura concluiu que o modal poderia elevar o número de sinistros de trânsito na cidade. A norma foi questionada judicialmente pela Confederação Nacional de Serviços (CNS) em uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI), que resultou na derrubada do decreto.

Leia Também

ARGUMENTOS DO JULGAMENTO

O relator do caso, desembargador Ricardo Dip, baseou seu voto no fato de que a legislação federal não proíbe o serviço e que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou sobre a competência federal para legislar sobre o tema. "Os municípios não podem inovar no trânsito e transporte impedindo a utilização de motocicletas para o transporte individual e remunerado de passageiros [...] se a legislação federal não possui proibição similar", afirmou Dip. Ele acrescentou que o decreto também feria os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Na defesa da liberação, o advogado da CNS, Ricardo Oliveira Godoi, argumentou que a proibição "não elimina a demanda" e, ao contrário, "favorece a clandestinidade". Ele ressaltou que o serviço beneficia a população periférica com viagens mais baratas e serve como fonte de renda para os motociclistas. Godoi também destacou o "ecossistema de segurança" oferecido pelas plataformas, que inclui checagem de antecedentes, monitoramento por GPS e um seguro de até R$ 100 mil para quedas e colisões.

Leia Também

Por sua vez, a procuradora-geral do município, Luciana Nardi, defendeu a autonomia da cidade para vetar o serviço, alegando que as normas federais existentes se aplicam a carros, não a motos. Ela enfatizou os altos índices de sinistros de trânsito na capital e a singularidade do trânsito paulistano. "As cidades possuem realidades distintas, não tem como comparar o trânsito de São Paulo com o de nenhuma outra cidade no País", declarou.

LEI ESTADUAL CRIADA POR TARCÍSIO DE FREITAS FOI USADA COMO ARGUMENTO

A decisão ocorre em um cenário complexo. Em junho, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou uma lei estadual que condiciona a operação de mototáxi e motoapps à "autorização e regulamentação dos municípios". A lei, inclusive, foi citada pelo desembargador relator Ricardo Dip, que usou a legislação como exemplo para fundamentar sua decisão porque ela determina que o serviço de mototáxi só pode ser prestado mediante autorização e regulamentação pelas prefeituras dos municípios de São Paulo.

Aprovada com articulação do prefeito Nunes, a lei estabelece exigências para a prestação do serviço, como:

- CNH na categoria A com autorização para atividade remunerada e certidão de antecedentes criminais para o motociclista.
- Inscrição do condutor como contribuinte no INSS.
- Recolhimento de Imposto Sobre Serviço (ISS) e oferta de seguro de acidentes pessoais pelas plataformas de aplicativo.

Embora a sanção desta lei tenha adiado o julgamento, o TJSP considerou que ela não impedia a análise do decreto municipal. A exploração dos serviços sem o cumprimento das regras previstas na lei estadual será considerada "transporte ilegal de passageiros", com fiscalização e multas a serem detalhadas por cada prefeitura.

Leia também

Marcelo Pereira assume vaga de Tiago Scheuer no Bom Dia São Paulo
Bom Dia São Paulo

Marcelo Pereira assume vaga de Tiago Scheuer no Bom Dia São Paulo
BR-232 interditada: Interdição parcial da BR-232 começa nesta sexta e vai durar quase três dias. Confira como será a circulação
TRÂNSITO

BR-232 interditada: Interdição parcial da BR-232 começa nesta sexta e vai durar quase três dias. Confira como será a circulação

Compartilhe

Tags