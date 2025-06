Transporte por moto: quedas e colisões com ocupantes de motocicletas forçam o Brasil a agir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mortes e mutilações de ocupantes de motocicletas explodem no País com o crescimento vertiginoso dos aplicativos de transporte com motos

O jogo da segurança viária já foi perdido. O tempo passou, a crise econômica prevaleceu sobre a lógica do transporte de passageiros seguro - para salvar vidas no trânsito - e coletivo - para salvar as cidades em que vivemos. A omissão dos gestores públicos - governo federal e, especialmente prefeitos - alimentou a explosão livre e com pouquíssimas regras do serviço de transporte com motos via aplicativo, o já famoso Uber e 99 Moto.

Parece um caminho sem volta. O sentimento é de que, agora, depois que as plataformas chegaram a quase 4 mil municípios brasileiros - incluindo as médias e grandes cidades e pelo menos 24 das 27 capitais do País -, não há mais como proibir o serviço. O preço político será muito alto e poucos gestores vão ter coragem de enfrentá-lo. Veja o exemplo da cidade de São Paulo, que desde 2023 tenta impedir o início oficial do serviço na capital.

A única arma para enfrentar a epidemia que o Brasil voltou a viver no pós-pandemia de covid-19 em suas ruas, avenidas e rodovias com as quedas e colisões de ocupantes das motocicletas é entrar em outra guerra: buscar a regulamentação dos aplicativos de transporte de passageiros, o que também será extremamente desgastante, inclusive administrativamente, exigindo muita análise das equipes técnicas, e passível de inúmeras e prolongadas disputas judiciais.

Mortes e mutilações de ocupantes de motocicletas explodem no País com o crescimento vertiginoso dos aplicativos de transporte com motos - MISTER SHADOW/AE

Mas algo precisa ser feito. Os números de mortes e ferimentos dos ocupantes das motos são a principal razão. Além disso, o custo dessa matança e mutilação de pessoas - muitas jovens - também é assustador.

Preocupado com a urgência dessa discussão, que ganhou força exatamente nos últimos cinco anos - quando os apps de transporte de passageiros com motos começaram a operar no Nordeste brasileiro - o Jornal do Commercio volta a abordar o tema em mais uma série de reportagens sobre os impactos e danos do Uber e 99 Moto para a saúde pública e a segurança viária do Brasil.

Confira o resumo em áudio da primeira reportagem da série Transporte por moto: O Brasil precisa enfrentar:

Agora sob o título Transporte por moto: O Brasil precisa enfrentar, a Coluna Mobilidade escutou especialistas em trânsito e transporte público, médicos, vítimas de quedas e colisões, condutores e passageiros, além das plataformas que oferecem o serviço, sobre o problema, as causas e as soluções para esse enfrentamento.



