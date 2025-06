Transporte por moto: Ocupantes de motos representam mais de 80% das vítimas atendidas pelo SAMU no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recorte específico dos dados do SAMU mostra o impacto desproporcional dos sinistros com ocupantes de motocicletas em tempos de explosão dos motoapps

O estrago da má condução das motocicletas segue em alta na Região Metropolitana do Recife. Dados da Central de Regulação das Urgências do SAMU revelam um aumento significativo no total de sinistros de trânsito atendidos no Grande Recife entre 2022 e o primeiro trimestre de 2025, exatamente o período de criação e expansão dos aplicativos de transporte de passageiros com motos.

Em 2022, foram registrados 9.554 atendimentos a sinistros de trânsito. Este número saltou para 12.331 atendimentos em 2023 e atingiu 14.178 atendimentos em 2024. No primeiro trimestre de 2025, já foram contabilizados 3.119 atendimentos. A grande maioria das vítimas eram ocupantes de motos - condutores e passageiros.

VÍTIMAS DE MOTOCICLETAS LIDERAM ATENDIMENTOS

Um recorte específico dos dados mostra o impacto desproporcional dos sinistros envolvendo ocupantes de motocicletas. Do total de atendimentos a sinistros de trânsito, uma grande maioria refere-se a motociclistas e seus passageiros. E os números só crescem.

Em 2022, foram 7.122 atendimentos a ocupantes de motocicletas, representando aproximadamente 74,5% do total de sinistros naquele ano. Este número cresceu para 9.586 atendimentos em 2023 (cerca de 77,7% do total). E atingiu 11.382 atendimentos em 2024 (cerca de 80,3% do total).



No primeiro trimestre de 2025, os atendimentos a motociclistas somaram 2.472, cerca de 79,3% do total no período.

O ALTO CUSTO DOS SINISTROS DE MOTO

Os dados de mortos e feridos reforçam a gravidade dos sinistros envolvendo motocicletas para o atendimento do SAMU. Em todos os anos analisados, tanto o número de óbitos quanto o de feridos entre ocupantes de motocicletas é significativamente maior do que entre ocupantes de outros veículos.

As estatísticas evidenciam que os ocupantes de motocicletas são as principais vítimas, tanto fatais quanto não fatais, em sinistros de trânsito na RMR.

2022: 56 óbitos e 5.103 feridos entre motociclistas, contra 43 óbitos e 1.647 feridos em outros veículos.

2023: 62 óbitos e 7.102 feridos entre motociclistas, contra 48 óbitos e 1.856 feridos em outros veículos.

2024: 75 óbitos e 8.423 feridos entre motociclistas, contra 51 óbitos e 1.898 feridos em outros veículos.

2025 (1° Trimestre): 16 óbitos e 1.802 feridos entre motociclistas, contra 13 óbitos e 408 feridos em outros veículos.



REFIFE LIDERA RANKING DE ATENDIMENTOS A SINISTROS COM MOTOS

Entre janeiro de 2022 e março de 2025, o ranking dos municípios com maior número de atendimentos do SAMU a sinistros de trânsito envolvendo motos é liderado pela capital, seguido por Jaboatão dos Guararapes e Olinda.

1º Recife

2º Jaboatão dos Guararapes

3º Olinda



IMPACTO OPERACIONAL NO SAMU



Transporte por moto: O Brasil precisa enfrentar - Thiago Lucas/Artes JC

O grande número de atendimentos a sinistros de trânsito envolvendo motocicletas gera um impacto operacional considerável para o SAMU na RMR. Os envios de ambulância para atender as vítimas das duas rodas representam uma parcela significativa das ocorrências atendidas pelo serviço.

Em 2022, 9,0% dos 79.135 envios de ambulância foram para sinistros de trânsito envolvendo moto, enquanto outros sinistros de trânsito representaram 3,1% e ocorrências clínicas/outras causas externas 87,9%.

Em 2023, a proporção de envios para sinistros de moto aumentou para 11,6% dos 82.967 envios, com outros sinistros de trânsito em 3,3% e demais ocorrências em 85,1%.

A tendência de crescimento nos atendimentos a sinistros de moto refletiu-se em 2024, quando 13,6% dos 83.734 envios de ambulância foram para esse tipo de ocorrência. Outros sinistros de trânsito mantiveram-se em 3,3%, e as demais ocorrências corresponderam a 83,1%.

No primeiro trimestre de 2025, dos 19.122 envios de ambulância, 12,9% foram para sinistros de trânsito envolvendo moto, 3,4% para outros sinistros de trânsito e 83,7% para ocorrências clínicas/outras causas externas.

IDENTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO VÍTIMAS E APLICATIVOS AINDA A DESEJAR

Questionado sobre a possibilidade de identificar vítimas que eram condutores ou passageiros de aplicativos de transporte ou entrega, o SAMU informou que ainda não consegue fazer a distinção.

“Os dados fornecidos informam que as vítimas de sinistros de trânsito são categorizadas pelo tipo de veículo envolvido na ocorrência . Não há, nas informações apresentadas, uma categorização específica que permita distinguir se a vítima estava utilizando um serviço de aplicativo”.