BR-232 interditada: Interdição parcial da BR-232 começa nesta sexta e vai durar quase três dias. Confira como será a circulação

A ação integra a obra de triplicação da BR-232 e envolve o içamento da superestrutura metálica da ciclovia sobre o Rio Tejipió e a linha férrea

A BR-232 será interditada parcialmente a partir desta sexta-feira (5/9) na altura do bairro do Curado, na entrada e saída oeste do Recife, que faz conexão com o interior do Estado. E seguirá até a madrugada do domingo (7 de Setembro). A interdição será necessária para finalizar a operação de transporte e instalação das estruturas metálicas que irão compor a nova passarela do projeto de alargamento da rodovia, no Curado.

A rodovia ficará com a pista Interior-Recife interditada a partir das 20h da sexta-feira e até às 3h do domingo (7). Por isso, o tráfego será redirecionado para o sentido Recife–Interior, que funcionará em mão dupla temporária. A expectativa é de que tenha retenções no trecho e, por isso, condutores e passageiros devem estar atentos.

A estrutura metálica que será transportada vai fazer a conexão entre a ciclovia e o passeio de pedestres sobre a linha férrea do Metrô do Recife, sendo acoplada ao viaduto existente no local. Parte da estrutura foi transportada numa distância de 3,5 quilômetros entre o canteiro de obras e o local de instalação no dia 15/8, e, na próxima etapa, será concluído o transporte e realizado o acoplamento da passarela ao viaduto.

A ação integra a obra de triplicação da BR-232, executada há mais de três anos no trecho de 6 km, e envolve o içamento da superestrutura metálica da ciclovia sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, localizada entre os quilômetros 8 e 9 da rodovia, no sentido Interior–Recife. E, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), trata-se de uma operação crítica, pela complexidade, que exigirá interdição temporária e reconfiguração do tráfego.

“A operação de içamento da passarela e da ciclovia na BR-232 é uma etapa fundamental da obra de triplicação da rodovia e exige um planejamento logístico rigoroso, pela complexidade e pelo impacto que gera no tráfego. Estamos atuando de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a execução com total segurança, minimizando os transtornos aos motoristas”, afirmou Rivaldo Melo, diretor-presidente do DER-PE.

A previsão agora é de que as obras de alargamento da BR-232 sejam totalmente concluídas no fim do mês de outubro.



CONFIRA AS MUDANÇAS NA CIRCULAÇÃO

Alargamento da BR-232 na saída do Recife para o interior está quase finalizado - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Durante a execução da operação, haverá interdição total de aproximadamente 1 km da rodovia, no sentido Interior–Recife. O tráfego será redirecionado para o sentido Recife–Interior, com a seguinte configuração:

- Uma faixa para o tráfego Interior–Recife.

- Duas faixas para o tráfego Recife–Interior.

Mas, segundo o DER-PE, as mudanças poderão sofrer ajustes de acordo com a demanda de tráfego no período. A operação será coordenada pelo DER-PE, com apoio da PRF, sempre no período noturno, quando a circulação de veículos é menor, garantindo mais segurança e fluidez.

ENTENDA A OPERAÇÃO DE IÇAMENTO







A ciclovia é classificada como Obra de Arte Especial (OAE), composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e superestrutura metálica de 265 m. Atualmente, as rampas estão em execução, os pilares próximos da conclusão e as peças metálicas já fabricadas e em fase de montagem.

O içamento contará com equipamentos de grande porte:

- Dois guindastes de 70 toneladas para movimentação de módulos até a carreta extensiva.

- Um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas para o içamento e posicionamento final.