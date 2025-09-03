fechar
Mobilidade Urbana: Transporte público do Grande Recife terá 40 ônibus sustentáveis financiados pelo Novo PAC Mobilidade 2025

Na verdade, o governo de Pernambuco optou por fazer a aquisição via setor privado para agilizar a chegada dos ônibus, atuando como anuente do contrato

Por Roberta Soares Publicado em 03/09/2025 às 12:24 | Atualizado em 03/09/2025 às 12:32
A aquisi&ccedil;&atilde;o faz parte da modalidade Renova&ccedil;&atilde;o de Frota, na categoria que prev&ecirc; financiamento ao setor privado, que totaliza R$2,46 bilh&otilde;es
A aquisição faz parte da modalidade Renovação de Frota, na categoria que prevê financiamento ao setor privado, que totaliza R$2,46 bilhões - Guga Matos/JC Imagem

Pernambuco não ficou totalmente de fora do Novo PAC Seleções 2025 (Programa de Aceleração do Crescimento), anunciado no dia 29/8 pelo presidente Lula. O Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) vai, sim, ser contemplado com um pouco mais de R$ 32 milhões para a aquisição de 40 ônibus mais sustentáveis e refrigerados.

Serão coletivos Euro 6, sistema que alcança redução de até 77% nas emissões de poluentes, adquiridos pela modalidade Renovação de Frota, que financia a compra de veículos e equipamentos na edição 2025 do Novo PAC Mobilidade (Seleções).

A edição deste ano liberou R$ 9,78 bilhões em financiamentos para mobilidade urbana, dos quais R$3,73bi são para a modalidade Renovação de Frota, que tem duas categorias: financiamento direto ao poder público (R$1,27bi) e ao setor privado (R$2,46bi).

CTM COMO ANUENTE DA AQUISIÇÃO DOS COLETIVOS

Na verdade, Pernambuco optou por fazer a aquisição via setor privado - através da Concessionária MobiBrasil, que opera o Corredor de BRT Leste-Oeste e linhas da Zona Oeste da RMR - para agilizar o processo e fazer os ônibus chegarem o mais rápido possível às ruas.

GUGA MATOS/JC IMAGEM
O CTM será o anuente do contrato de financiamento realizado pela Concessionária MobiBrasil, que opera o Corredor de BRT Leste-Oeste e linhas na Zona Oeste da RMR - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Para isso, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) atuou como anuente, garantindo o financiamento dos R$32,338 milhões pela MobiBrasil. A aquisição dos ônibus Euro 6 será feita via financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Vale lembrar que a frota de ônibus do Grande Recife - do País também - nunca foi tão velha. Dados de abril de 2025 obtidos pelo JC mostram que, dos quase 2 mil ônibus em operação na RMR - operados pelas empresas que ainda não têm contrato de operação -, mais de 50% está acima dos sete anos, uma idade considerada perigosa para o transporte coletivo de passageiros. 

Confira a nota do CTM:

Dos R$ 9,78 bilhões em financiamentos para mobilidade urbana pelo Novo PAC, divulgados na matéria, R$3,73bi referem-se à aquisição de veículos e equipamentos na modalidade Renovação de Frota. Tais recursos foram divididos em duas modalidades: financiamento direto ao poder público (R$1,27bi) e ao setor privado (R$2,46bi).

Neste último montante, consta a renovação planejada pelo Grande Recife Consórcio de 40 veículos Euro 6 com ar condicionado, totalizando R$32,338 milhões. O órgão optou por viabilizar o projeto como anuente na concessionária Mobibrasil, o que garantirá a chegada mais rápida dos veículos às ruas”.

APESAR DOS 40 ÔNIBUS EURO 6, PARTICIPAÇÃO DO RECIFE E DE PERNAMBUCO É FRUSTRANTE

GUGA MATOS/JC IMAGEM
Apesar da divulgação pelo CTM de que o transporte público do Grande Recife terá, ao menos, 40 novos ônibus Euro 6, a participação do Recife e de todo o Estado de Pernambuco na edição 2025 do Novo PAC é frustrante e evidencia a ausência de projetos de mobilidade urbana planejados pelo poder público.

Ao todo, são 29 propostas, com potencial de R$ 9 bilhões em investimentos distribuídos na linha Médias e Grandes Cidades e Renovação da Frota, dos quais R$ 1,5 bilhão irá para projetos de transporte público no Nordeste.

Como esperado - até porque são os estados e cidades que mais têm projetos de infraestrutura e mobilidade urbana construídos -, a maior parte dos recursos do Novo PAC Mobilidade 2025 foi destinada à região Sudeste, tendo São Paulo à frente.

E a parte de investimentos que atenderá o Nordeste ficou concentrada, principalmente, na Bahia, que recebeu mais de R$ 1 bilhão para viabilizar dois projetos: a expansão do VLT Salvador e a construção de um túnel de pedestres ligando Comércio ao Pelourinho, em Salvador. No pacote também estão projetos de transporte público e renovação da frota de ônibus no Maranhão, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte.

Na linha Mobilidade Grandes e Médias Cidades, o Maranhão recebeu R$ 269,7 milhões e o Piauí, R$ 153,9 milhões, com propostas habilitadas para modernização dos transportes urbanos. Já na linha de Renovação de Frota (Refrota Setor Público), o Piauí terá R$ 207,3 milhões para a aquisição de veículos mais modernos e sustentáveis. Enquanto Sergipe receberá R$ 123 milhões para aquisição de ônibus mais sustentáveis.

Principais propostas habilitadas no Nordeste pelo setor público:

Maranhão - Mobilidade Grandes/Médias Cidades: R$ 269,7 milhões
Piauí - Mobilidade Grandes/Médias Cidades: R$ 153,9 milhões
Piauí - Renovação de Frota (Setor Público): R$ 207,3 milhões
Bahia - Mobilidade Grandes/Médias Cidades: R$ 1.023.507.474,43
Sergipe - Renovação de Frota (Setor Público): R$ 123 milhões

PANORAMA NACIONAL DO NOVO PAC MOBILIDADE 2025

No Mobilidade Grandes e Médias Cidades foram habilitadas 28 propostas em 12 estados, que podem chegar a R$ 5 bilhões em financiamento ao setor público, além de uma proposta voltada ao setor privado, no valor de R$ 1 bilhão (Metrô de Belo Horizonte).

No Refrota Setor Público, programa de renovação de frotas, foram habilitadas 12 propostas, que podem chegar a R$ 1,27 bilhão, e 74 do setor privado, no valor de R$ 2,47 bilhões. Ao todo são 86 propostas correspondentes a R$ 3,74 bilhões. Segundo o Ministério das Cidades, o montante pode variar de acordo com a avaliação dos agentes financeiros.

Entre os tipos de investimentos possíveis no Mobilidade Grandes e Médias Cidades estão BRTs, metrôs, VLTs, corredores exclusivos, terminais, ciclovias integradas ao transporte público e sistemas de transporte inteligente. No Refrota 2025, estão ônibus elétricos, veículos padrão Euro 6, material rodante para trilhos e barcos para transporte aquaviário, além de sistemas e equipamentos de apoio operacional.

