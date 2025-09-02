Cais José Estelita: Nova etapa da circulação viária ligando Zona Sul ao Centro do Recife fica para o fim de setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Embora a nova alça Zona Sul-Centro tenha sido finalizada, houve uma alteração para criação do novo acesso ao Cabanga Iate Clube, adiando a liberação

A segunda etapa da circulação de trânsito do Novo Cais José Estelita, corredor fundamental para a ligação da área central do Recife com a Zona Sul da cidade, só deverá entrar em operação no fim de setembro. Embora a alça viária mais importante tenha sido concluída, uma segunda, agora para viabilizar um novo acesso ao Cabanga Iate Clube, localizado no bairro da Cabanga, está em obras.

O acesso que já foi construído permitirá uma nova conexão do trânsito que sai da Avenida Antônio de Góes, no Pina, e a Avenida Engenheiro José Estelita (o Cais José Estelita em si). A ligação permitirá que seja ampliada a execução do Parque das Águas (oficialmente chamado Parque da Resistência Leonardo Cisneiros), com previsão de ser entregue em meados de 2026.

Embora a nova alça Zona Sul-Centro tenha sido finalizada, houve uma alteração no acesso ao Cabanga Iate Clube e a decisão teria sido liberar a nova circulação apenas quando a nova rota para o clube for concluída. Segundo o Consórcio Novo Recife, executor de todo o projeto do Novo Cais José Estelita, incluindo as áreas públicas, a previsão é de que a malha viária dessa etapa seja apresentada até o dia 20 de setembro.

Embora a nova alça Zona Sul-Centro tenha sido finalizada, houve uma alteração no acesso ao Cabanga Iate Clube e a decisão teria sido liberar a nova circulação apenas quando a nova rota para o clube for concluída - JAILTON JR./JC IMAGEM

“O Consórcio Novo Recife concluiu a alça viária que une a Zona Sul à região do Cais José Estelita. A liberação da nova área vai acontecer assim que também for concluída a obra que será dedicada ao acesso para o Cabanga Iate Clube. A expectativa é que a nova malha seja apresentada até 20 de setembro.



A conexão via Cais José Estelita tem interferência direta em bairros do Centro, como São José, Ilha do Leite e parte de Afogados. Por isso é tão importante. A reportagem não conseguiu retorno da Prefeitura do Recife sobre as mudanças na área.

OBRAS GERANDO RETENÇÕES

A segunda etapa da circulação do Novo Cais José Estelita começou no fim do mês de março e tem provocado retenções nos horários de pico no sentido Centro-Zona Sul. Por isso, a pressa nas obras. Além disso, a execução do Parque das Águas depende que parte do sistema viário ainda utilizado para o tráfego de veículos seja liberado para a construção da área verde.

Novo sistema viário do Cais José Estelita começa a funcionar. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Desde o último dia 2 de julho, o sistema viário do Cais José Estelita está modificado. Os dois sentidos da pista da Avenida Engenheiro José Estelita, entre o Bairro de São José e a Cabanga, estão definitivamente fechados para a construção do novo parque urbano do Recife, que terá dez hectares de área pública.

Com o novo sistema viário, o tráfego de veículos foi ampliado para seis faixas, três em cada sentido, construídas na área dos prédios do Projeto Novo Recife. Todas as intervenções viárias estão sendo executadas pelos empreendedores do projeto imobiliário localizado no entorno, ao custo total de R$ 50 milhões.

ENTENDA A NOVA CIRCULAÇÃO DO CAIS JOSÉ ESTELITA

Novo sistema viário do Cais José Estelita começa a funcionar. - JAILTON JR./JC IMAGEM

A nova configuração propõe duas avenidas paralelas: uma junto à margem da Bacia do Pina (sentido Zona Sul–Centro) e outra posicionada atrás dos empreendimentos do Novo Cais (sentido Centro–Zona Sul). Retornos entre quadras foram implantados para facilitar a redistribuição do tráfego de veículos e para reduzir deslocamentos desnecessários.

Assim, os motoristas que trafegam no sentido Zona Sul-Centro pegam o desvio logo após o Cabanga Iate Clube, no bairro da Cabanga, e seguem pelas novas vias. Já os que trafegam no sentido contrário, Centro-Zona Sul, são desviados para as novas faixas logo após os armazéns do Cais José Estelita.

O novo sistema também conta com ciclovias e calçadas mais largas. Após a conclusão do novo Parque das Águas haverá o prolongamento da Avenida Dantas Barreto, criando um eixo direto entre a Praça da República, no bairro de Santo Antônio, e o mar, com travessia nivelada para pedestres, permitindo que quem caminhe pelas calçadas da Dantas Barreto siga diretamente até a orla.