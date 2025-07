Cais José Estelita: controle de velocidade será o maior desafio do novo sistema viário liberado nesta quarta-feira (2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O perigo do excesso de velocidade no novo sistema viário ficou mais evidente porque o número de faixas aumentou e elas passaram a ter curvas

O novo sistema viário do Cais José Estelita, inaugurado nesta quarta-feira (2/7) no Recife, após mais de dois anos de obras e espera, é funcional e agradável, mas terá a velocidade desenvolvida pelos condutores como principal desafio.

O Cais José Estelita é um corredor fundamental para a ligação da área central do Recife com a Zona Sul da cidade, com interferência direta em bairros do Centro, como São José, Ilha do Leite e parte de Afogados. Por isso é tão importante.

O perigo do excesso de velocidade no novo sistema viário - que segue com a mesma velocidade máxima de 60 km/h de antes, vale destacar - ficou mais evidente por duas razões: a ampliação do número de faixas de rolamento, que passaram de quatro para seis faixas nos dois sentidos de tráfego e, principalmente, pela geometria do novo viário, agora com curvas e retornos.

Taciana Ferreira, presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), inclusive, tem feito o alerta para que os condutores não se empolguem com o novo viário e pisem no acelerador.

“É importante que os condutores tenham cuidado com a velocidade. Esse novo sistema viário, mais amplo, não é um convite à velocidade. É preciso respeitar os limites da via. Seguimos com a mesma circulação de origem e destino de antes. A única mudança foi o sistema viário, que deixa de ser apenas um tráfego de passagem e passa a ter mais possibilidades de circulação, inclusive com retornos”, afirmou.

NÚMERO DE RADARES DE VELOCIDADE, POR ENQUANTO, SERÁ O MESMO

Assim como antes, o Cais José Estelita segue com um único redutor de velocidade, que agora está instalado logo após a descida do Viaduto das Cinco Pontas, no sentido Centro-Zona Sul. O ponto escolhido pela CTTU, inclusive, é de fato o mais perigoso do novo viário porque, além da descida do viaduto, há uma curva à direita para acessar as novas faixas.

O risco, entretanto e como sempre, será maior à noite, quando o radar estará ‘desligado’, como acontece com toda a fiscalização de velocidade do Recife há 19 anos, sempre das 22h às 5h.

Um outro ponto do novo sistema viário do Cais José Estelita que funcionará como redutor de velocidade, tanto no sentido Centro-Zona Sul como no contrário, Zona Sul-Centro, fica na altura da travessia elevada construída para fazer a conexão para pedestres entre a Avenida Dantas Barreto e o Parque das Águas - batizado de Parque da Resistência Leonardo Cisneiros, um dos ativistas que lutaram para que a área do Cais não fosse apenas um empreendimento imobiliário privado e ganhasse 100 mil m² de área pública, dos 150 mil m² do projeto.



ENTENDA A NOVA CIRCULAÇÃO DO CAIS JOSÉ ESTELITA

Os dois sentidos da Avenida Engenheiro José Estelita, que até esta quarta-feira (2) eram utilizados pela população, foram definitivamente fechados para a construção do novo parque, que terá dez hectares de área pública.

Assim, o tráfego de veículos foi transferido para o novo sistema viário composto por seis faixas - três em cada sentido - construído pela iniciativa privada como uma das ações mitigadoras do Projeto Novo Cais. A liberação estava prevista para acontecer no dia 15 de junho, mas as obras atrasaram devido às chuvas.

A nova configuração propõe duas avenidas paralelas: uma junto à margem da Bacia do Pina (sentido Zona Sul–Centro) e outra posicionada atrás dos empreendimentos do Novo Cais (sentido Centro–Zona Sul). Retornos entre quadras foram implantados para facilitar a redistribuição do tráfego de veículos e para reduzir deslocamentos desnecessários.

Assim, os motoristas que trafegam no sentido Zona Sul-Centro pegarão o desvio logo após o Cabanga Iate Clube, no bairro do Cabanga, e seguirão pelas novas vias. Já os que trafegam no sentido contrário, Centro-Zona Sul, serão desviados para as novas faixas logo após os armazéns do Cais José Estelita.

O novo sistema também contará com ciclovias e calçadas mais largas. Após a conclusão do novo Parque das Águas, prevista para 2026, haverá o prolongamento da Avenida Dantas Barreto, criando um eixo direto entre a Praça da República, no bairro de Santo Antônio, e o mar, com travessia nivelada para pedestres, permitindo que quem caminhe pelas calçadas da Dantas Barreto siga diretamente até a orla.

Em maio, quando o Consórcio Novo Recife apresentou oficialmente o projeto viário e de implantação dos parques, a informação era de que 90% dos trabalhos do novo sistema viário estavam concluídos. Boa parte do novo sistema viário está pronto há quase dois anos e sem utilização, aguardando a liberação jurídica-administrativa da área onde será erguido o Parque da Memória Ferroviária, que só aconteceu em 2024.