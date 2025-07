Cais José Estelita tem nova circulação viária a partir desta quarta (2); veja mudanças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Desde o início desta quarta-feira (2/7), os motoristas que seguem pelo Cais José Estelita, corredor viário que liga a Zona Sul ao Centro do Recife, precisam redobrar a atenção. As faixas da Avenida Engenheiro José Estelita começaram a ser desativadas definitivamente após mais de dois anos de obras. Desde às 7h, o tráfego está sendo desviado para o novo sistema viário erguido paralelamente ao Cais.

Inicialmente, só o sentido Centro-Zona Sul foi bloqueado, enquanto a circulação inversa segue liberada, mas também será interrompido ainda nesta manhã, segundo a presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), Taciana Ferreira.

"A interdição está sendo feita de forma gradativa, justamente para que a gente possa ter todo o controle em relação a esse tráfego”, explicou Taciana, durante participação ao vivo na Rádio Jornal. Ela reforçou que a principal mudança é apenas de trajeto: “acontecerá simplesmente um desvio de percurso, não há mudança entre origem e destino”.

Como funciona o novo sistema viário do Cais José Estelita

Quem sai do Centro em direção a Boa Viagem já encontra o desvio logo após o Forte das Cinco Pontas;

Quem vem da Zona Sul para o Centro segue provisoriamente pelo traçado antigo, mas também será redirecionado às novas faixas ainda nesta manhã.

Agentes da CTTU estão no local para orientar e evitar confusão na primeira hora de pico.

As faixas da Avenida Engenheiro José Estelita começaram a ser desativadas definitivamente após mais de dois anos de obras - Reprodução/TV Jornal Agentes da CTTU estão no local para orientar e evitar confusão na primeira hora de pico. - Reprodução/TV Jornal

O que muda no trânsito

O novo caminho tem agora seis faixas de circulação, três para cada sentido. Outra novidade são os retornos no meio do percurso, que antes não existiam. Mesmo com essas novidades, a orientação da CTTU é clara: “é importante dizer que essa faixa de rolamento a mais não deva ser um convite à velocidade”, disse a presidente Taciana Ferreira.

Além das faixas para carros, o pacote inclui ciclovias bidirecionais e calçadas mais largas. A adaptação é pré-requisito para a construção do Parque das Águas, de 10 hectares, e do Parque da Memória Ferroviária, previstos para 2026. Somados, os investimentos privados na área ultrapassam R$ 140 milhões.



