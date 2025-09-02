Mobilidade urbana do Grande Recife recebe R$ 161 milhões para retomada de projetos paralisados há uma década e novos investimentos
Investimentos, dos quais a maior parte são recursos federais, fazem parte do pacote de ações anunciado pelo governo do Estado para a RMR
Clique aqui e escute a matéria
A mobilidade urbana vai receber uma boa parte do pacote de investimentos que o governo de Pernambuco anunciou para a Região Metropolitana do Recife no valor de R$ 1 bilhão. Do total anunciado na segunda-feira (1/9), R$ 161 milhões integram uma carteira de obras que contempla a retomada de projetos de infraestrutura da mobilidade aguardados há mais de uma década - prometidos ainda para a Copa do Mundo de 2014 -, além da modernização tecnológica do sistema de transporte público metropolitano.
Segundo os cálculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh), responsável por destravar as obras da Copa do Mundo ainda pendentes, o pacote de projetos que serão finalizados e iniciados beneficiarão diretamente 1 milhão de passageiros do transporte coletivo, além de condutores que circulam pelo Grande Recife. A previsão, inclusive, é de redução do tempo de viagem em até 40% nos corredores exclusivos de ônibus.
Confira os projetos que estão sendo retomados e iniciados:
1) Reforma e ampliação do Terminal Integrado de Camaragibe: R$ 35,3 milhões. A intervenção prevê a modernização da estrutura e o aumento da capacidade de 60 mil para 80 mil passageiros por dia. A licitação do projeto já foi lançada. (Obra prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2) Implantação da Estação BRT Elevado Bom Pastor com parque urbano: R$ 19,1 milhões. A conclusão do Elevado Bom Pastor, na Avenida Caxangá, é uma das obras que está com a licitação em andamento. O projeto inclui a implantação de uma estação BRT no nível superior e um parque urbano na parte inferior, visando restaurar a mobilidade no corredor Leste-Oeste e requalificar o espaço para a população. (Obra prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014)
3) Requalificação de nove estações de BRT do Corredor Norte/Sul: R$ 14,7 milhões. O programa de reestruturação do BRT inclui a requalificação de nove estações no Corredor Norte-Sul que estão sem operar desde 2020. Dois editais já foram lançados: um de R$ 2,35 milhões para a conclusão das estações do Centro de Convenções e de Paulista, e outro de R$ 12,4 milhões para a reforma de sete estações adicionais (Abreu e Lima, São Francisco de Assis, Cidade Tabajara, Aluísio Magalhães, Quartel, Sítio Histórico e Complexo de Salgadinho).
4) Obras no Ramal da Arena (Eixo 5000), com sinalização, ciclovia e adequação viária: R$ 19,9 milhões. Outra obra remanescente da Copa de 2014, conectará o viaduto à Avenida Belmino Correia, próximo ao TI Camaragibe, sendo uma estrada de 4 km que liga a PE-408 à PE-005, na altura do TI. (Obra prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014)
5) Instalação de semáforos inteligentes e câmeras de monitoramento nos corredores de BRT Norte-Sul e Leste-/Oeste: R$ 72,4 milhões. Os novos equipamentos, com licitação em andamento, vão priorizar o tráfego dos ônibus BRT nos cruzamentos, aumentando a velocidade média do sistema em no mínimo 7%, o que garantirá viagens mais rápidas e confortáveis, seguindo a "lógica da metronização".
Segundo a Seduh, os semáforos contarão com câmeras e controladores adaptativos que identificarão os veículos BRT e ajustarão os sinais automaticamente para assegurar a fluidez do transporte coletivo. O sistema também fornecerá dados em tempo real ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e à Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), fortalecendo a fiscalização do trânsito. Serão instalados 74 semáforos inteligentes no Corredor Norte–Sul e 73 no Leste-Oeste.
A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, ressaltou que as medidas são estruturadoras e vão transformar a mobilidade e a vida de quem depende do transporte público diariamente. Vale destacar que a maior parte dos recursos são do governo federal, mas que só foram liberados agora porque o governo do Estado provou, administrativamente, que irá fazer bom uso e finalizar os projetos previstos há mais de uma década.
Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, destacou o caráter recorde dos recursos, que permitem a retomada de projetos antigos que deveriam estar em funcionamento desde a Copa de 2014. "Agora esses equipamentos saem do papel porque temos dinheiro em caixa. É uma revolução no transporte público da região metropolitana”, defendeu.