Mobilidade urbana do Grande Recife recebe R$ 161 milhões para retomada de projetos paralisados há uma década e novos investimentos

Investimentos, dos quais a maior parte são recursos federais, fazem parte do pacote de ações anunciado pelo governo do Estado para a RMR

A mobilidade urbana vai receber uma boa parte do pacote de investimentos que o governo de Pernambuco anunciou para a Região Metropolitana do Recife no valor de R$ 1 bilhão. Do total anunciado na segunda-feira (1/9), R$ 161 milhões integram uma carteira de obras que contempla a retomada de projetos de infraestrutura da mobilidade aguardados há mais de uma década - prometidos ainda para a Copa do Mundo de 2014 -, além da modernização tecnológica do sistema de transporte público metropolitano.

Segundo os cálculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh), responsável por destravar as obras da Copa do Mundo ainda pendentes, o pacote de projetos que serão finalizados e iniciados beneficiarão diretamente 1 milhão de passageiros do transporte coletivo, além de condutores que circulam pelo Grande Recife. A previsão, inclusive, é de redução do tempo de viagem em até 40% nos corredores exclusivos de ônibus.

Confira os projetos que estão sendo retomados e iniciados:

1) Reforma e ampliação do Terminal Integrado de Camaragibe: R$ 35,3 milhões. A intervenção prevê a modernização da estrutura e o aumento da capacidade de 60 mil para 80 mil passageiros por dia. A licitação do projeto já foi lançada. (Obra prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014)

Reforma e ampliação do Terminal Integrado de Camaragibe receberá R$ 35,3 milhões. - Divulgação/Seduh-PE Perspectiva do Terminal Integrado de Camaragibe após a reforma esperada ainda para a Copa do Mundo de 2014 - Divulgação/Seduh-PE Perspectiva do Terminal Integrado de Camaragibe após a reforma esperada ainda para a Copa do Mundo de 2014 - Divulgação/Seduh-PE

2) Implantação da Estação BRT Elevado Bom Pastor com parque urbano: R$ 19,1 milhões. A conclusão do Elevado Bom Pastor, na Avenida Caxangá, é uma das obras que está com a licitação em andamento. O projeto inclui a implantação de uma estação BRT no nível superior e um parque urbano na parte inferior, visando restaurar a mobilidade no corredor Leste-Oeste e requalificar o espaço para a população. (Obra prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014)

3) Requalificação de nove estações de BRT do Corredor Norte/Sul: R$ 14,7 milhões. O programa de reestruturação do BRT inclui a requalificação de nove estações no Corredor Norte-Sul que estão sem operar desde 2020. Dois editais já foram lançados: um de R$ 2,35 milhões para a conclusão das estações do Centro de Convenções e de Paulista, e outro de R$ 12,4 milhões para a reforma de sete estações adicionais (Abreu e Lima, São Francisco de Assis, Cidade Tabajara, Aluísio Magalhães, Quartel, Sítio Histórico e Complexo de Salgadinho).

Todas as estações do BRT estão sem refrigeração desde 2020, quando os dois corredores de BRT foram vandalizados com o início da pandemia de covid-19 - JAILTON JR./JC IMAGEM Todas as estações do BRT estão sem refrigeração desde 2020, quando os dois corredores de BRT foram vandalizados com o início da pandemia de covid-19 - JAILTON JR./JC IMAGEM

4) Obras no Ramal da Arena (Eixo 5000), com sinalização, ciclovia e adequação viária: R$ 19,9 milhões. Outra obra remanescente da Copa de 2014, conectará o viaduto à Avenida Belmino Correia, próximo ao TI Camaragibe, sendo uma estrada de 4 km que liga a PE-408 à PE-005, na altura do TI. (Obra prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014)

5) Instalação de semáforos inteligentes e câmeras de monitoramento nos corredores de BRT Norte-Sul e Leste-/Oeste: R$ 72,4 milhões. Os novos equipamentos, com licitação em andamento, vão priorizar o tráfego dos ônibus BRT nos cruzamentos, aumentando a velocidade média do sistema em no mínimo 7%, o que garantirá viagens mais rápidas e confortáveis, seguindo a "lógica da metronização".

Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-/Oeste receberão semáforos inteligentes e câmeras de monitoramento para dar prioridade viária aos BRTs - Divulgação/Seduh-PE Requalificação de nove estações de BRT do Corredor Norte/Sul custará R$ 14,7 milhões. - Divulgação/Seduh-PE

Segundo a Seduh, os semáforos contarão com câmeras e controladores adaptativos que identificarão os veículos BRT e ajustarão os sinais automaticamente para assegurar a fluidez do transporte coletivo. O sistema também fornecerá dados em tempo real ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e à Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), fortalecendo a fiscalização do trânsito. Serão instalados 74 semáforos inteligentes no Corredor Norte–Sul e 73 no Leste-Oeste.

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, ressaltou que as medidas são estruturadoras e vão transformar a mobilidade e a vida de quem depende do transporte público diariamente. Vale destacar que a maior parte dos recursos são do governo federal, mas que só foram liberados agora porque o governo do Estado provou, administrativamente, que irá fazer bom uso e finalizar os projetos previstos há mais de uma década.

Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, destacou o caráter recorde dos recursos, que permitem a retomada de projetos antigos que deveriam estar em funcionamento desde a Copa de 2014. "Agora esses equipamentos saem do papel porque temos dinheiro em caixa. É uma revolução no transporte público da região metropolitana”, defendeu.