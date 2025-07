Estações de BRT sofrem sem refrigeração há mais de cinco anos, estimulam as invasões e atrapalham a concessão pública

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estações estão sem ar-condicionado desde 2020. Situação afasta as pessoas do sistema, que deveria ser um ‘metrô sobre rodas’, como prometido

Clique aqui e escute a matéria

Enquanto a concessão pública dos terminais integrados de ônibus e metrô avança na Região Metropolitana do Recife, moralizando os espaços de embarque e desembarque de passageiros, as estações do sistema BRT (Bus Rapid Transit) - que também fazem parte do contrato de R$ 113 milhões - comprometem a melhoria. E a culpa não é da concessionária Nova Mobi Pernambuco, vale destacar, mas do governo de Pernambuco.

Desde 2020, na pandemia de covid-19 e após o Estado decidir cancelar o contrato de segurança patrimonial privada que cuidava das estações à noite, no pós encerramento da operação, os equipamentos tiveram todos os sistemas de refrigeração roubados. Na verdade, as estações foram completamente vandalizadas e literalmente ‘canibalizadas’ por meses e meses.

Desde então, 41 das 44 estações do BRT pernambucano seguem sem ar-condicionado nos dois corredores em operação: o Norte-Sul, que liga o Centro do Recife a Igarassu, na área Norte da RMR, e o Leste-Oeste, que faz a conexão do Centro da capital com Camaragibe, na área Oeste da RMR.

As únicas estações que ainda têm ar-condicionado são do Corredor Leste-Oeste, duas delas construídas em 2021, na Avenida Conde da Boa Vista, e a estação Areinha, em Camaragibe, que funcionou como um espaço-piloto para testar algumas inovações no sistema.

SEM REFRIGERAÇÃO, PORTAS FICAM ABERTAS E ESTIMULAM AS INVASÕES

Estações de BRT estão sem ar-condicionado há quatro anos no Grande Recife e passageiros sofrem com calor - JAILTON JR./JC IMAGEM Todas as estações estão sem refrigeração desde 2020, quando os dois corredores de BRT foram vandalizados com o início da pandemia de covid-19 - JAILTON JR./JC IMAGEM Sem refrigeração, estações do BRT vivem com as portas abertas, estimulando ainda mais a invasão descarada do sistema de transporte. Flagrantes são diários. - Guga Matos/JC Imagem Invasão das estações do BRT pernambucano são comuns e diárias - Guga Matos/JC Imagem Quando não deixa o transporte público para usar os apps de moto, como Uber e 99 Moto, o passageiro invade o sistema. No Recife, flagrante são diários. É a desmoralização do setor - Guga Matos/JC Imagem Quando não deixa o transporte público para usar os apps de moto, como Uber e 99 Moto, o passageiro invade o sistema - Guga Matos/JC Imagem Imagem de invasão da estação de BRT no Recife. Série de reportagens do JC aborda os principais problemas e desafios do transporte público da Região Metropolitana do Recife numa relação com o País - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Além da falta de conforto e do comprometimento da imagem do BRT, o calor nas estações gera outro problema: estimula a invasão do sistema por passageiros que não querem pagar a tarifa e provocam, consequentemente, a evasão de receita.

Como as estações não têm ar-condicionado, todas as portas das unidades - são seis portas por estação - ficam abertas para permitir algum tipo de ventilação. Muitas, inclusive, também têm apresentado problemas no sistema de fechamento das portas. Assim, são um estímulo à entrada sem o pagamento da passagem.

ESTAÇÕES ESTÃO COM GESTÃO PRIVADA, MAS CONTRATO NÃO INCLUI REFRIGERAÇÃO

OBRAS NA PE-15 / OLINDA / PAULISTA / GOVERNO DE PERNAMBUCO / BRT / ESTAÇÕES DE BRT - RENATO RAMOS/JC IMAGEM OBRAS NA PE-15 / OLINDA / PAULISTA / GOVERNO DE PERNAMBUCO / BRT / ESTAÇÕES DE BRT - RENATO RAMOS/JC IMAGEM 26.11.2020 - BRT - Na foto : Estação Benfica Situação das estações BRT após a pequena reforma. Fotos : Brenda Alcântara/ JC Imagem - BRENDA ALCÂNTARA/JC IMAGEM 26.11.2020 - BRT - Na foto : Estação Benfica Situação das estações BRT após a pequena reforma. Fotos : Brenda Alcântara/ JC Imagem - BRENDA ALCÂNTARA/JC IMAGEM

O contrato da concessão pública não prevê a refrigeração das estações. Na verdade, cabe ao governo de Pernambuco reinstalar os sistemas de ar-condicionado e, a partir daí, a Nova Mobi Pernambuco cuidaria da manutenção.

A concessionária, inclusive, não quis falar sobre o tema. Ao JC, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do transporte público por ônibus da RMR, explicou que em breve o governo do Estado estará reinstalando a refrigeração em todas as estações dos corredores de BRT.

O CTM estaria com o novo projeto de climatização das estações pronto e aguardando apenas a apresentação e decisão da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) sobre qual a melhor solução administrativa a ser adotada pelo governo de Pernambuco.

A dúvida é se os trabalhos serão realizados pela Nova Mobi Pernambuco, através de um aditivo do contrato de concessão privada, ou se o Estado optará por uma licitação pública. O custo da nova climatização das estações, entretanto, não foi informado. A intenção do CTM é ter uma definição do processo ainda em agosto.

PROBLEMAS COM A LICITAÇÃO

BRT - Transporte - Ônibus - Estação Brt - Catraca - Norte Sul - Transporte Público - Mobilidade - Passageiros - evasão - - Guga Matos/JC Imagem BRT - Transporte - Ônibus - Estação Brt - Catraca - Norte Sul - Transporte Público - Mobilidade - Passageiros - evasão - - Guga Matos/JC Imagem Os Corredores do Sistema BRT do Grande Recife - Norte-Sul e Leste-Oeste - mais uma vez lideram o ranking negativo do órgão de controle. Os dois deveriam estar concluídos desde 2013 - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Especialistas ouvidos pelo JC em reserva não pouparam críticas. Projetos apresentados totalizam quase R$ 1 bilhão - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Depois que as estações voltarem a ser refrigeradas, a manutenção dos equipamentos será responsabilidade da gestão privada das unidades, que desde fevereiro de 2022 está com o a Nova Mobi Pernambuco - DAY SANTOS/JC IMAGEM As estações de BRT estão sem ar-condicionado desde o fim do primeiro semestre de 2020, quando, no auge da pandemia de covid-19, as unidades foram totalmente vandalizadas no Grande Recife - DAY SANTOS/JC IMAGEM Depredação da Estação de BRT Kennedy, em Olinda. - DAY SANTOS/JC IMAGEM Destruição do BRT no Grande Recife também é assunto nas Eleições 2022 - DAY SANTOS/JC IMAGEM

Embora a gestão estadual passada tenha concluído as licitações públicas em julho de 2022 e anunciado um investimento superior a R$ 4 milhões na compra dos novos equipamentos de ar-condicionado, o atual governo argumentou, logo após assumir o Estado, que houve problemas na execução do contrato e que todo o processo estava sendo apurado por auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

As licitações previam a aquisição de 256 ar-condicionados - uma média de seis equipamentos por estação -, mas apenas 48 teriam sido entregues. As empresas não teriam instalado o programado porque, segundo argumentaram, a reforma das estações não tinha sido concluída.

Segundo informações repassadas ainda em 2022, o investimento de R$ 4 milhões seria realizado em dois contratos. Um, no valor de R$ 3,7 milhões, e um segundo, ao custo de R$ 44 mil.

ÚNICO BRT DO BRASIL E SEGUNDO DO MUNDO A TER ESTAÇÕES REFRIGERADAS

Vale destacar que o BRT pernambucano, batizado de Via Livre, é o único do Brasil e o segundo do mundo a ter estações refrigeradas. Nem mesmo Curitiba, no Paraná, berço mundial do sistema, optou pela refrigeração. Além de Pernambuco, apenas Dubai, nos Emirados Árabes - país extremamente rico - tem estações refrigeradas.

Depois que as estações voltarem a ser refrigeradas, a manutenção dos equipamentos seria responsabilidade da gestão privada das unidades, que desde 2022 está com a Nova Mobi Pernambuco.