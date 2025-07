Trânsito: Obras na orla provocam mudanças na circulação da Avenida Boa Viagem, no Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As alterações serão provocadas pelas obras de requalificação da orla de Boa Viagem, que a Prefeitura do Recife batizou de Projeto Orla Parque

A circulação na Avenida Boa Viagem, um dos corredores mais importantes do bairro de Boa Viagem e saída da Zona Sul recifense, sofrerá alteração a partir de segunda-feira (28/7). As mudanças acontecerão a partir do Pina e seguirão até novembro, exigindo atenção dos motoristas.

As alterações serão provocadas pelas obras de requalificação da orla de Boa Viagem, que a Prefeitura do Recife batizou de Projeto Orla Parque e executa há mais de dois anos, com vários adiamentos desde então.

As modificações na circulação na Avenida Boa Viagem vão se concentrar a partir do cruzamento com a Avenida Herculano Bandeira. Neste ponto, haverá a interdição das duas faixas da direita, que atualmente são utilizadas para acessar a entrada de Brasília Teimosa e a pista leste (da direita) da Avenida Antônio de Góes.

Assim, os motoristas que têm como destino a Rua Comendador Moraes - que é a continuidade da Avenida Boa Viagem entrando na Brasília Teimosa -, passarão a utilizar uma abertura recém-criada no canteiro central da Avenida Antônio de Góes.

Além disso, durante o período de obras, a Rua Comendador Moraes, que era mão dupla, passará a ter sentido único de entrada para Brasília Teimosa. A saída do bairro será feita pela Rua Eduardo Jorge - a primeira após o empresarial JCPM -, que terá seu sentido de tráfego invertido.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no local para orientar os condutores.

PROJETO ORLA PARQUE

As intervenções atuais na Avenida Boa Viagem fazem parte da quarta etapa do Projeto Orla Parque, iniciativa municipal que está requalificando toda a orla do Recife. O projeto prevê a integração das áreas de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa em um parque linear de 11 quilômetros de extensão.

Entre as melhorias planejadas e em execução, estão a substituição do piso atual por placas cimentícias maciças, a ampliação da largura dos passeios, o reforço na acessibilidade e a implantação de redes essenciais de abastecimento de água potável, drenagem de águas pluviais e coleta de esgoto.

O projeto também contempla a reforma de centralidades importantes, como as de Esportes e do Projeto Praia Sem Barreiras. Além disso, prevê a criação de novas centralidades, o reforço na segurança e na iluminação, a construção de novos banheiros, o aumento significativo da área verde e uma reforma completa da estrutura física do calçadão.

OBRAS LENTAS E TRANSTORNO

As obras do Projeto Orla Parque foram iniciadas em 2023, com a primeira etapa sendo concluída em março do mesmo ano, com a entrega de 60 quiosques da orla totalmente reformados. Em 2024, a segunda etapa foi finalizada, incluindo a reforma dos dez sanitários existentes, a construção de mais 11 (dobrando a quantidade de equipamentos disponíveis) e a implantação da infraestrutura do Parque de Esculturas Francisco Brennand.

Já a terceira etapa contemplou a requalificação da sede da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas, os quiosques da Avenida Brasília Formosa e a construção da centralidade Porto Terra Nova, em Brasília Teimosa.

A promessa de entrega das etapas da requalificação do calçadão, que inclui trabalhos de drenagem, a cada quatro meses, entretanto, não vem sendo cumprida.