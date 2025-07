Viabilidade de trem de passageiros entre Recife e Caruaru vai ser estudada pela Sudene e UFPE e pode tirar Pernambuco da estagnação no setor de transporte sobre trilhos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os ainda dados são poucos, mas as expectativas são muitas. Após décadas de estagnação, talvez a malha de transporte sobre trilhos cresça no Estado

Os dados ainda são poucos, mas as expectativas são muitas. Após décadas de estagnação, talvez Pernambuco venha a assistir à expansão da malha de transporte de passageiros sobre trilhos, ou seja, metrôs, trens, monotrilhos ou VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos).

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) está avançando com um plano para revitalizar a malha ferroviária do Estado, com destaque para a retomada do transporte de passageiros entre a capital, Recife, e o município de Caruaru, no Agreste do Estado e um dos maiores pólos econômicos do interior de Pernambuco.

A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e se alinha aos esforços do governo federal para fortalecer a logística e impulsionar a competitividade regional, além de melhorar a mobilidade da população com um transporte de alta capacidade.

O estudo irá avaliar a possibilidade de reativação de um novo trecho ferroviário de transporte de passageiros entre Recife e Caruaru. A extensão estimada é de 120 km. Na avaliação da Sudene, essa proposta resgata uma vocação histórica, concebida no final do século XIX, e atende às demandas contemporâneas de mobilidade e desenvolvimento regional.

A iniciativa visa qualificar o transporte de passageiros sobre trilhos entre essas duas importantes cidades, beneficiando o polo têxtil e de confecções de Caruaru, além de contribuir significativamente para o turismo e melhorar a mobilidade na BR-232 - principal eixo rodoviário de acesso ao interior do Estado.

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DE TRANSPORTE NO ESTUDO

E, segundo a Sudene, o estudo preliminar para a retomada do transporte ferroviário de passageiros entre Recife e Caruaru contemplará uma grande inovação tecnológica no que diz respeito ao tipo de modal (transporte) a ser escolhido. Para isso, serão avaliados vários aspectos:

- O potencial da demanda de transporte de passageiros.

- A comparação entre o traçado antigo e as novas tecnologias.

- A possibilidade de um novo traçado margeando a BR-232.

- Cenários de aproveitamento da estrutura remanescente existente e a viabilidade de sua recuperação.

- A necessidade de construção de uma nova ferrovia.

A próxima etapa, após a conclusão desse levantamento inicial, será a avaliação da viabilidade técnica e ambiental do projeto. Historicamente, a antiga linha central da rede ferroviária, com construção iniciada em 1881, chegou a Caruaru em 1895. O transporte de passageiros seguiu até Serra Talhada (1957) e Salgueiro (1963) antes de a linha ser encerrada.

A Sudene também destacou que a iniciativa converge com outras ações do governo federal para expandir o transporte ferroviário de passageiros, com trechos em planejamento em outros estados do Nordeste, como Salvador-Feira de Santana (BA), Fortaleza-Sobral (CE) e São Luís-Itapecuru Mirim (MA), conduzidos pelo Ministério dos Transportes através da Infra S.A.

PRÓXIMOS PASSOS E IMPACTO REGIONAL DOS ESTUDOS

A formalização da parceria com a UFPE para a realização dos estudos deve ocorrer nas próximas semanas, garantiu a Sudene. A previsão é que os resultados desses levantamentos sejam apresentados no primeiro trimestre de 2026.

Esses estudos da Sudene buscam fortalecer a malha logística da Região Nordeste e impulsionar a competitividade dos arranjos produtivos locais. Ao conectar Petrolina a Salgueiro, a Sudene visa aumentar o potencial de integrar os arranjos produtivos com outros mercados, abrindo espaço para novos mercados internacionais e reduzindo custos operacionais.

INVESTIMENTOS FERROVIÁRIOS PARA IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, ressaltou em entrevista ao Programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, que a expansão da malha ferroviária aumenta a competitividade do Estado e de toda a Região Nordeste. “A Sudene irá viabilizar dois estudos cruciais para a implantação ou revitalização de trechos ferroviários estratégicos em Pernambuco. Essa ação está integrada à política do presidente Lula de requalificar a malha ferroviária brasileira, com foco especial no Nordeste, buscando qualificar a competitividade da região e olhando para todos os modais”, afirmou.

No panorama ferroviário do Nordeste, os investimentos totais previstos para as ferrovias chegam a R$ 46,3 bilhões, abrangendo projetos como a Ferrovia Transnordestina, Nova Malha Nordeste e o Corredor Leste-Oeste. A Transnordestina, por exemplo, conta com R$ 3,8 bilhões já destinados do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para trechos no Ceará e Pernambuco, e teve suas obras retomadas em 2023 com liberação de R$ 800 milhões do FDNE. Atualmente, 75% das obras da Transnordestina no trecho Eliseu Martins/PI – Salgueiro/PE – Pecém/CE estão executadas, com previsão de início de operações em 2025 e conclusão em 2027.

EXPANSÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS É MAIS DO QUE URGENTE. EM PERNAMBUCO E NO PAÍS

O futuro estudo de viabilidade da expansão da malha de transporte de passageiros sobre trilhos entre Sudene e UFPE é mais do que bem vindo e muito, muito urgente. Pernambuco e o País precisam dessa expansão.

Com poucas exceções, o setor está quase estagnado no Brasil. Em 2024, o transporte de passageiros por sistemas sobre trilhos cresceu apenas 3,6% no País e, mesmo assim, concentrado em poucos estados. Basicamente, na região Sudeste e, principalmente, em São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro.

Dados do Balanço Metroferroviário 2024, realizado pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), constatou o pouco crescimento e deixou evidente, mais uma vez, a urgência de o Brasil ampliar os investimentos no transporte público sobre trilhos em todas as regiões.

Mesmo sem muitas ampliações, entretanto, o setor mostra força ao revelar que os sistemas urbanos de metrôs, trens e VLTs transportaram 2,57 bilhões de pessoas em 2024. Esse número representa um crescimento de 3,6% em relação a 2023. O segmento também registrou a inauguração de três novas estações e a ampliação de 2,9 km da malha metroferroviária, que agora soma 1.137,5 km de trilhos no País.

TRILHOS CRESCERAM, EM MÉDIA, 13,2 KM AO ANO NA ÚLTIMA DÉCADA

O Balanço Metroferroviário 2024 aponta que, ao longo da última década (2015-2024), a rede cresceu, em média, 13,2 km ao ano, já considerando a desativação do sistema de Salvador em 2021. No entanto, essa trajetória apresentou variações significativas entre os dois quinquênios analisados, refletindo as diferenças nas condições econômicas e nos níveis de investimento de cada período.

Entre 2015 e 2019, o crescimento foi expressivo, impulsionado pelos investimentos realizados para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, período em que se viu a implantação de novos sistemas e a expansão de redes existentes, como o Metrô de Salvador e Lauro de Freitas e a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro.

Já entre 2020 e 2024, houve forte desaceleração. Isso ocorreu, em grande parte, pela pandemia de covid-19, que reduziu investimentos e limitou a execução de novas obras. Além disso, a desativação do sistema de Salvador (2021) representou uma perda significativa na extensão total da rede.

O Balanço do Setor Metroferroviário 2024 também mostra que, apesar dos desafios de expansão e regulação dos sistemas, o setor teve avanços no ano passado. Destaque para a entrada em operação da Linha 4-Laranja do VLT Carioca, no Rio de Janeiro (RJ), e a expansão do Metrô de Teresina (PI).

A concessão do Trem Intercidades São Paulo-Campinas, firmada em 2024, e os investimentos no VLT de Salvador e na ampliação do Metrô de Belo Horizonte também são citados pela ANPTrilhos como exemplos do potencial de crescimento do transporte sobre trilhos no Brasil. Pernambuco, por mais um ano, seguiu sem destaque algum. Metrô do Recife continua com problemas de manutenção e futuro incerto.



Confira alguns números do setor de transporte sobre trilhos:

21 sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos em operação no País;

49 linhas metroferroviárias;

1.137,5 km de trilhos em operação;

73 municípios atendidos de 12 unidades federativas e 15 regiões metropolitanas;

633 estações em operação;

2,57 bilhões de passageiros transportados em 2024;

8,61 milhões de passageiros transportados na média diária;

39,7 mil profissionais empregados;

R$ 33,6 bilhões devolvidos à sociedade em benefícios sociais, ambientais e econômicos;

1,5 bilhão de horas economizadas nos deslocamentos diários;

1,2 bilhão de litros de combustível fóssil deixaram de ser utilizados;

2,4 milhões de poluentes deixaram de ser emitidos.



BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

Os dados do balanço ainda mostram que o setor de transporte sobre trilhos gerou uma economia de R$ 11,7 bilhões ao reduzir a circulação de veículos individuais e ônibus nos centros urbanos, o que também resultou na diminuição dos custos com manutenção das vias.

Pelo menos 2,4 milhões de toneladas de emissões de poluentes teriam sido evitadas, contribuindo diretamente para a qualidade do ar das cidades e melhorando a vida das pessoas. A mobilidade sobre trilhos também permitiu a economia de 1,5 bilhão de horas no transporte diário, além de reduzir o consumo de 1,2 bilhão de litros de combustíveis fósseis.