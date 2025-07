Caruaru vai sediar primeira edição do REC’n’Play no interior de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O REC’n’Play, um dos principais festivais de inovação, tecnologia e economia criativa do país, será realizado pela primeira vez fora do Recife. Nesta quinta-feira (24), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou pelas redes sociais que Caruaru sediará a primeira edição do evento no interior do estado. A programação acontecerá entre os dias 28 e 30 de agosto, na nova sede do Armazém da Criatividade, localizada na histórica Fábrica Caroá. A inauguração do espaço marcará a abertura oficial do festival.

Consolidado no Recife, o festival chega ao Agreste com a proposta de descentralizar o acesso ao conhecimento, criar oportunidades para a juventude e fortalecer o ecossistema empreendedor da região. A iniciativa busca conectar inovação e tecnologia a novos públicos e territórios.

Durante o anúncio, a governadora Raquel Lyra ressaltou que o Governo de Pernambuco está destinando R$ 1,5 milhão para viabilizar o REC’n’Play em Caruaru, como parte da estratégia de fortalecer o desenvolvimento do interior por meio da inovação e da economia criativa.

“Esse investimento vai impulsionar um novo ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, promover rodadas de negócios e ampliar as oportunidades de emprego e renda para a população. É o Porto Digital marcando presença no interior do Estado”, destacou a gestora.

A nova unidade do Armazém da Criatividade conta com 2.500 m² de área construída e estrutura moderna voltada à capacitação, inovação e empreendedorismo. O espaço é fruto de um investimento total de R$ 44,5 milhões, considerado o maior contrato de gestão já firmado entre o Governo de Pernambuco e o Porto Digital, e marca uma nova fase para o fortalecimento da economia criativa e do desenvolvimento tecnológico no interior do estado.

O projeto é realizado em parceria com o Porto Digital e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com foco na expansão de iniciativas tecnológicas para além da Região Metropolitana.

