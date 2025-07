Previsão do tempo: quinta-feira (24) pouco chuvosa no Recife e Mata Sul sob estado de observação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) prevê chuvas fracas a moderadas nas regiões Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Norte de Pernambuco nesta quinta-feira (24). As precipitações devem ser moderadas na Mata Sul, e fracas no Agreste e Sertão de Pernambuco. Apenas o Sertão do São Francisco segue sem previsão de chuva.

Mata Sul sob estado de observação

A Zona da Mata Sul recebeu, ainda, um aviso meteorológico que alerta sobre as chuvas moderadas na região. O estado de observação, publicado na manhã da quarta-feira (23), tem validade até as 23h56 desta quinta (24).

Cidades da Mata Sul concentraram os maiores acumulados das últimas 24 horas, com destaque para Escada (56.24 mm), Cortês (35.87 mm), Palmares (31.16 mm) e Joaquim Nabuco (26.8 mm). Também choveu mais de 20 mm em Xexéu, Jaqueira, Belém de Maria, Amaraji e municípios do Agreste, como Caruaru, Palmeirina e Pedra.

Recife deve ter céu encoberto e clima ameno

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu nublado e temperaturas mais baixas na capital do estado. A mínima prevista é de 24°C e a máxima de 28°C nesta quinta-feira (24).

Defesa Civil de Pernambuco orienta contato com o órgão

Em caso de risco, a Defesa Civil de Pernambuco orienta que moradores procurem locais seguros e acionem o órgão pelos números 199 ou (81) 3181-2490, que funcionam em regime de plantão.

