Sistema para alertar comunidades sobre risco de alagamentos é lançado em Olinda

Criada por jovens da periferia com apoio da Defesa Civil, a tecnologia "Ih, Alagou" monitora pontos críticos em tempo real e pode ser expandida

A Prefeitura de Olinda lançou, nesta quarta-feira (23), uma solução tecnológica de alerta sobre risco de alagamentos voltado para comunidades vulneráveis. O sistema “Ih, Alagou” foi criado por jovens da periferia, em parceria com a Associação Fruto de Favela e com a Defesa Civil do município.

Por meio de um dispositivo com eletrônica embarcada, o sistema monitora os alagamentos da cidade e cria um banco de dados disponibilizado na plataforma em tempo real.

Os jovens combinaram tecnologia e engajamento comunitário para o desenvolvimento do projeto. A equipe da startup foi até os territórios mais vulneráveis, conversou com os moradores e criou a ferramenta a partir das vivências locais relatadas.

“Nosso foco vai além da tecnologia. Buscamos criar conexões reais com as comunidades. Fomos aos territórios, ouvimos as pessoas e entendemos suas necessidades”, explicou Lucas Leonides, CEO da “Ih, Alagou”.

De acordo com o secretário-executivo da Defesa Civil de Olinda, coronel Carlos D’Albuquerque, dez postes com sensores serão instalados em pontos críticos do município para monitorar o comportamento dos rios e emitir alertas imediatos.

Olinda é a primeira cidade a implementar a ferramenta, que foi contemplada no edital COMPET Soluções (nº 37/24), com apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI-PE).

A proposta também prevê expansão para a Região Metropolitana do Recife, com novos investimentos via programa Desafios.Gov (Edital nº 10/25).