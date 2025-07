Apac prevê precipitação para esta quarta-feira (23); veja onde deve chover em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após uma terça-feira que supostamente seria estiada, mas choveu, a quarta-feira (23) promete precipitação fraca na Mata Norte e Agreste, e fraca a moderada na Mata Sul e Região Metropolitana do Recife (RMR), de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

Choveu mais que o esperado

Os acumulados de chuva do estado, que ontem não passaram de 1.00 mm, registraram nas últimas 24h um volume mais elevado, com destaque para os municípios de Escada (97.82 mm), na Zona da Mata Sul, e Tamandaré (69.54), na RMR.

Escada - 97.82 mm

Tamandaré - 69.54 mm

Barreiros - 35 mm

São José da Coroa Grande - 33.69 mm

Ipojuca - 31.68 mm

Cabo de Santo Agostinho - 25.8 mm

Amaraji - 16.94 mm

Gameleira - 15.98 mm

Cortês - 15.58 mm

Ribeirão - 15,39 mm

Joaquim Nabuco - 15.01 mm

Chã Grande - 12.6 mm

Bonito - 12.28 mm

Trindade - 11.98 mm



Por que choveu, se a Apac previu que não ia?

A previsão do tempo é uma estimativa feita pela agência, que se baseia em modelos e dados, podendo haver mudanças de última hora nos sistemas meteorológicos, ou seja: sempre há uma margem de erro.

Às vezes, por exemplo, o sistema de chuva muda de comportamento, se dissipa no mar ou se intensifica de repente, o que faz com que a previsão não se concretize exatamente como foi anunciada.

Mesmo que exista a inexatidão, as tendências e previsões climáticas são de suma importância para a redução de danos, além de que os avisos meteorológicos (observação, atenção e alerta) são parâmetros para que empresas e instituições apliquem políticas de atuação remota, evitando a exposição dos colaboradores a riscos decorrentes das chuvas.

Contatos da Defesa Civil

A Defesa Civil do Recife atende pelos telefones 0800.081.3400 ou (81) 3036-4873 durante as 24 horas do dia, com ligação gratuita. Já a Defesa Civil de Pernambuco, atende pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Em caso de risco, o órgão orienta que moradores busquem locais seguros e acionem a Defesa Civil pelos contatos disponibilizados.

