Neoenergia muda atendimento presencial em três cidades da RMR a partir de agosto

A Neoenergia Pernambuco inicia, a partir de 1º de agosto, uma reestruturação no atendimento presencial em três municípios da Região Metropolitana do Recife. As lojas atuais da distribuidora em Abreu e Lima, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes serão substituídas por novos pontos credenciados. O objetivo da mudança é descentralizar os serviços e oferecer horários mais flexíveis à população.

Desde a última segunda-feira (21), os novos locais já estão em funcionamento, operando simultaneamente com as lojas tradicionais. No entanto, a partir de agosto, os atendimentos passarão a ser realizados exclusivamente nos pontos credenciados.

Novos pontos de atendimento

Abreu e Lima

Coliseum Informática

Av. Brasil, 115 – Centro

CEP: 53525-790

Atendimento: 8h às 12h e 13h30 às 17h30

São Lourenço da Mata

Nilda Ótica

Av. Dr. Francisco Correia, 970 – Centro

CEP: 54735-000

Atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h

Jaboatão Velho

Eliana Modas

Rua Cel. Câmara Lima – Centro

CEP: 54100-130

Atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h

A loja da Neoenergia no bairro de Piedade, em Jaboatão, segue com atendimento normalmente e não será afetada pela mudança.

Segundo a Neoenergia, a iniciativa busca aproximar os serviços da população, oferecendo mais praticidade e conveniência no acesso aos atendimentos. Todas as unidades credenciadas contam com estrutura adequada e profissionais capacitados para orientar os consumidores com eficiência.

