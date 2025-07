Espetáculos de dança e música são novidades na abertura do Palco Pernambuco Meu País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Todas as cidades-sede vão receber obra cênica com direção de Maria Paula Costa Rêgo, Maciel Salu e projeção digital de Gabriel Furtado

A 2ª edição do Festival Pernambuco Meu País tem início nesta sexta-feira (25) em Salgueiro, seguindo por Buíque, Bezerros/Serra Negra, Pesqueira, Gravatá, Arcoverde e Caruaru.

Um dos destaques desta edição é a exibição inédita de um espetáculo de dança e música que abre a programação do palco Pernambuco Meu País em cada cidade-sede, sempre nas sextas-feiras.

A apresentação conta com direção coreográfica de Maria Paula Costa Rêgo, trilha sonora dirigida por Maciel Salu e projeção digital de Gabriel Furtado.

"O espetáculo 'Pernambuco Meu País' é uma celebração da nossa identidade cultural. Ele abre com força e beleza a programação do festival, reunindo linguagens que representam o nosso povo em sua essência e diversidade. É emocionante ver artistas de várias regiões do Estado juntos em cena, homenageando mestres e mestras da nossa tradição", antecipa a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

O espetáculo trará as diversas tradições espalhadas pelo nosso Estado, como o aboio do vaqueiro, o cavalo marinho, os maracatus nação e rural, os caboclinhos, o trupé indígena, o frevo, o circo tradicional, entre outras expressões.

Em cena, 14 artistas, entre bailarinos, circenses, músicos e cantores brilham em cenas poéticas, líricas, românticas e cômicas. O espetáculo também celebra os demais homenageados: o ceramista caruaruense Mestre Manuel Eudócio (em memória) e a mestra de coco Severina Lopes (viva).

A direção da arte nos palcos

“Ao optarmos que a nossa trilha sonora fosse tocada e cantada ao vivo pelos próprios músicos e cantores do espetáculo, ao mesmo tempo que atuam em cena, apontamos e homenageamos nossos mestres da tradição popular, que, ao saírem às ruas e terreiros, apresentavam com maestria seus saberes culturais com simplicidade, autenticidade e qualidade artística”, ressalta Maria Paula Costa Rêgo, coreógrafa do espetáculo.

Já o diretor musical, Maciel Salu, afirma que "participar do espetáculo está sendo uma honra, assim como fazer parte da direção e da produção musical. Pernambuco é isso, essa diversidade cultural. E eu estou trazendo músicas minhas, que eu compus para dentro do espetáculo. Acaba sendo mais um projeto no meu currículo, na minha biografia".

Confira a programação deste fim de semana do festival.