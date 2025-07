Festival Pernambuco Meu País 2025 começa em Salgueiro com shows gratuitos; veja programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre as atrações confirmadas do primeiro município estão Pablo, Xande de Pilares, Xanddy Harmonia, Mastruz com Leite e Limão com Mel

O município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, é o ponto de partida para a edição 2024 do Festival Pernambuco Meu País, que acontece entre os dias 25 e 27 de julho, com shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira.

Entre as atrações confirmadas estão Pablo, Xande de Pilares, Xanddy Harmonia, Mastruz com Leite e Limão com Mel.

Realizado pelo Governo de Pernambuco, o festival tem investimento superior a R$ 30 milhões e vai circular por diversas cidades do estado, como Buíque, Bezerros/Serra Negra, Pesqueira, Gravatá, Arcoverde e Caruaru, promovendo uma programação que integra cultura, turismo e economia criativa.

Programação do Festival Pernambuco Meu País 2024 une música, dança e artes visuais

Palco do festival Pernambuco Meu País em Pesqueira, no Agreste - Juana Carvalho - SecultPE/Fundarpe

Mais do que apresentações musicais, o Festival Pernambuco Meu País leva aos municípios uma série de manifestações artísticas em diversos palcos espalhados pelas cidades. As atividades incluem dança, teatro, literatura, moda, artesanato, audiovisual, fotografia, gastronomia, circo, culturas populares e artes visuais.

O destaque da abertura em cada cidade será o espetáculo inédito Pernambuco Meu País, que mistura dança e música ao vivo. A apresentação tem direção coreográfica de Maria Paula Costa Rêgo, trilha sonora assinada por Maciel Salu e projeções digitais de Gabriel Furtado.

O espetáculo será encenado sempre nas sextas-feiras e, em 2025, retorna com nova roupagem. Nesta edição, a performance é conduzida por Maciel Salu, ao lado de talentos da nova cena musical pernambucana, como Bella Kahun e Miguel Pandeirada.

Programação do Festival Pernambuco Meu País 2024 em Salgueiro

Quinta-feira, 25 de julho

Espetáculo Pernambuco Meu País

Kelvis Duran

Adílson Ramos

Juarez

Pablo

DJ Pedro Humberto (intervalos)

Sexta-feira, 26 de julho

Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho

Douglas Leon

Ramon Schnayder

Xande de Pilares

Xanddy Harmonia

Murilo França DJ (intervalos)

Sábado, 27 de julho