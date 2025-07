Previsão do tempo: Semana começa com chuvas fracas e termômetros até 30°C em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apac prevê chuvas fracas no litoral e estiagem em todo o Sertão; temperaturas variam entre 21°C e 30°C no Recife, de acordo com o Inmet

A semana começa com tendência de estabilidade no tempo em grande parte de Pernambuco. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) indica que as chuvas devem ser fracas nas regiões do litoral, como a Metropolitana do Recife e as Zonas da Mata Sul e Norte, entre esta segunda-feira (21) e a sexta-feira (25).

Precipitação baixa em Pernambuco

Já no Agreste, a precipitação será fraca apenas a partir da quarta-feira (23). Tanto o Sertão de Pernambuco quanto o Sertão do São Francisco devem continuar sem chuva ao longo de toda a semana.

Entre os municípios com maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas estão Gameleira (13.42 mm), Recife (11.81 mm) e Rio Formoso (10.91 mm). Também houve registros de pouco mais de 10 mm em cidades como Paulista, Escada e Goiana, no Grande Recife.

Recife deve registrar até 30°C ao longo da semana

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Recife deve ter temperaturas entre 21°C e 30°C durante a semana. A terça-feira (22) promete ser o dia mais ameno, com máxima de 28°C. Os demais dias devem ter mínimas entre 21°C e 23°C e máximas variando entre 29°C e 30°C.

