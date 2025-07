Pernambuco Meu País 2025: Matuê, Xande de Pilares e BaianaSystem estão entre as atrações; veja a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, anunciou, nesta sexta-feira (11), a programação da segunda edição do Festival Pernambuco Meu País.

O evento chega a 10 municípios do Agreste e Sertão do estado e acontece entre os dias 25 de julho a 7 de setembro. Foram divulgadas as atrações do palco principal, que leva o nome do festival. Você confere a programação completa no final da matéria.

Participam desta edição as seguintes cidades:

Salgueiro e Triunfo , de 25 a 27 de julho;

, de 25 a 27 de julho; Buíque , de 1° a 03 de agosto;

, de 1° a 03 de agosto; Bezerros/Serra Negra e Taquaritinga do Norte , de 8 a 10 de agosto;

, de 8 a 10 de agosto; Pesqueira , de 15 a 17 de agosto;

, de 15 a 17 de agosto; Gravatá , entre de 22 a 24 de agosto;

, entre de 22 a 24 de agosto; Arcoverde e Riacho das Almas , de 29 a 31 de agosto;

, de 29 a 31 de agosto; Caruaru, de 5 a 7 de setembro.

Mais linguagens artísticas no Pernambuco Meu País

Além do palco Pernambuco Meu País, os municípios contarão com outros palcos que vão abordar diversas linguagens artísticas, como circo, artes visuais, artesanato, audiovisual, fotografia, gastronomia, literatura, moda, culturas populares, dança e teatro.

O investimento do Governo do Estado será superior a R$ 30 milhões, por meio da Secretária de Cultura (Secult), Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

"Teremos mais de 20 dias de intensa programação, com apresentações em diversas linguagens culturais, atividades formativas e uma série de outras ações. É um festival itinerante que irá espalhar alegria, movimentará o setor hoteleiro e aquecerá a economia por onde passar", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Novidades

Este ano, o festival começa antes dos shows nos palcos. Sempre nas quintas-feiras, o grupo mambembe Trupe Pernambuco Meu País chega a cada cidade com ações culturais. Já o FormaPE movimenta as cidades-sede a partir das quartas-feiras com oficinas e workshops.

Durante o festival, nas sextas será encenado o espetáculo teatral inédito Pernambuco Meu País, que tem a direção da coreógrafa Maria Paula Costa Rêgo e trilha sonora de Maciel Salu.

Homenageados

A edição 2025 do festival homenageia o ceramista caruaruense Mestre Manuel Eudócio (em memória), a mestra do coco de Arcoverde Severina Lopes e o rabequeiro e folclorista da Zona da Mata Mestre Salustiano (em memória).

Programação do Palco Pernambuco Meu País

SALGUEIRO

25/07

Espetáculo Pernambuco Meu País

Kelvis Duran

Adílson Ramos

Juarez

Pablo

DJ Pedro Humberto (intervalos)

26/07

Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho

Douglas Leon

Ramon Schnayder

Xande de Pilares

Xanddy Harmonia

Murilo França DJ (intervalos)

27/07

Coral Aboios de Serrita

Joquinha Gonzaga

Anjo Azul

Mastruz com Leite

Limão com Mel

DJ Kaliu (intervalos)

BUÍQUE

01/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Antúlio Madureira

Banda de Pau e Corda

Mano Walter

Roberta Miranda

DJ Anunnak (intervalos)

02/08

Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda

Rogéria Dera

Sofia Freire

Silva

Luedji Luna

DJ Spider (intervalos)

03/08

Samba de Coco Raízes de Arcoverde

Barbarize

Jéssica Caetano

Hungria

Xamã

DJ Tiger (intervalos)

BEZERROS (SERRA NEGRA)

08/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lia de Itamaracá

Banda Ave Sangria

Lobão

Jota Quest

DJ Salvador (intervalos)

09/08

Afoxé Alafin Oyó

Renata Rosa

Tássia Reis

Mago de Tarso

Baiana System

DJ Ari Falcão (intervalos)

10/08

Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda

Morganna Bernardo

Cátia de França

Frevo Mulher (Nena Queiroga, Gaby Amarantos, Maria Gadú e Roberta Sá)

Teatro Mágico

DJ Renna (intervalos)

PESQUEIRA

15/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Doralyce

Teto

L7nnon

Matuê

DJ Baloo (intervalos)

16/08

Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte

Nando Cordel

Xangai

Juliana Linhares

Zeca Baleiro

DJ Big (intervalos)

17/08

Coco de Mulheres

Cascabulho

Clara Sobral

Michele Andrade

Vitor Fernandes

DJ Nuno (intervalos)

GRAVATÁ

22/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Fagner Chagas

Dorgival Dantas

Mara Pavanelly

Tarcísio do Acordeon

DJ Armandinho Reggae (intervalos)

23/08

Afoxé Omim Sabá

Lucas dos Prazeres

Gerlane Lopes

Diogo Nogueira

Alexandre Pires

DJ João Guerra (intervalos)

24/08

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Chico Chico

Lenine

Biquini Cavadão

Falcão

DJ 440 (intervalos)

ARCOVERDE

29/08

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lirinha

Nação Zumbi

Wiu

Maneva

Renato L (intervalos)

30/08

Samba de Coco Irmãs Lopes

Mestre Ambrósio

Viradouro

Mart´nália

Seu Jorge

Infa Vermelho (intervalos)

31/08

João do Pife e Banda Dois Irmãos

Quinteto Violado

Petrúcio Amorim

Batista Lima

Projeto Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota.pê)

Duart (intervalos)

CARUARU

05/09

Espetáculo Pernambuco Meu País

Junio Barreto

José Augusto

Fábio Jr

Alcione

DJ Vibra (intervalos)

06/09

Maracatu Piaba de Ouro

Lucas Mamede

Tiago Iorc

Criolo

Iza

DJ Nadejda (intervalos)

07/09

Meu Coração é Brega (Bandida, Ovelha Negra, Sedutora e Amigas do Brega)

Conde

Toque Dez

Tierry

DJ Kananda PX (intervalos)