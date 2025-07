Horóscopo 21.07: signos devem ter cuidado com a energia da lua

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Semana começa com você brilhando na comunicação! Pegue leve à tarde e controle suas reações. À noite, tudo flui harmoniosamente, perfeito para se conectar com pessoas queridas.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 60, 15, 04



Touro

Hoje os assuntos de dinheiro ficam em evidência e você vai mostrar a habilidade que o seu signo tem para administrar as finanças. Lua e Vênus unem forças para estimular seus ganhos e deixam os seus talentos tinindo, sinal de que você terá muita facilidade para transformar ideias lucrativas em grana no bolso. O trabalho vai fluir melhor até o meio da tarde. No amor, o anseio por estabilidade vai se impor

Cor: CINZA Palpite: 09, 27, 45



Gêmeos

A segundona começa com “s” de sorte e sucesso para você, bebê, e ótimas energias vão embalar seus interesses pessoais, financeiros e profissionais. Boas notícias devem chegar já nas primeiras horas da manhã e acordo ou contrato vantajoso pode ser firmado. Além disso, a Lua segue em seu signo e fecha parceira com Vênus, deixando suas qualidades e seus encantos no modo arrasane, sinal de que conquistas incríveis podem ser alcançadas, especialmente nos assuntos do coração.

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 07, 47, 02



Câncer

Segunda-feira cheia de vibrações, mas cuidado com a energia da Lua! Hoje você pode se sentir mais reservado, mas sua intuição estará em alta para vencer os desafios. Trabalhe em atividades individuais e silenciosas. Amor? Aguarde um pouquinho, talvez não seja o melhor momento para novas conquistas. Mas, sem preocupações com o mozão, espere um dia tranquilo por aí.

Cor: AMARELO Palpite: 18, 46, 34



Leão

Você inicia a semana com energia! Hoje é dia para ir atrás dos seus objetivos, com o trabalho fluindo e destacando-se em atividades em equipe. Faça contatos e novas amizades! Contudo, controle suas despesas na parte da tarde. No amor, seu poder de atração está em alta e um relacionamento mais sério pode estar à vista.

Cor: LARANJA Palpite: 48, 21, 30



Virgem

Segunda com estímulos positivos para mostrar seus talentos! A manhã promete ser produtiva com otimismo no ar, só cuidado à tarde quando Marte troca vibes tensas, evitando conflitos. A noite traz paz e possíveis novos encantos na paquera. Mantenha a calma e aproveite ao máximo seu dia!

Cor: ROXO Palpite: 27, 48, 45



Libra

Mudanças positivas estão a caminho e ótimas novidades devem surgir logo cedo. Estudos, concursos e viagens têm tudo para decolar. Boa chance para cuidados estéticos, mas evite dietas radicais. E na paixão, fique atento para surpresas de alguém de outra cidade.

Cor: GOIABA Palpite: 48, 21, 37



Escorpião

Seus instintos estarão em alta hoje, indicando caminhos para lidar com questões importantes. Fique atento à negociações financeiras e desconfie de possíveis rasteiras. No amor, a sedução está no ar, mas tenha cautela

Cor: VERDE Palpite: 06, 24, 15



Sagitário

A segundona traz muitos compromissos, mas você não está sozinho! Conte com parcerias promissoras para ajudar a agilizar as coisas. Cuidado com atitudes impulsivas à tarde. Amor está no ar, e qualquer conflito passageiro pode fortalecer uma relação.

Cor: VERDE-CLARO Palpite: 02, 61, 25



Capricórnio

As estrelas favorecem sua criatividade e percepção, abrindo caminho para conquistas profissionais e financeiras. Fique de olho nas oportunidades de carreira. Entretanto, esteja preparado para alguns contratempos no período da tarde. No amor, esteja pronto para apoiar e amar sua cara metade. Se estiver solteiro, a paixão por um colega pode surgir.

Cor: MARROM Palpite: 24, 42, 51



Aquário

Com Lua e Vênus se juntando no setor positivo do seu horóscopo, a segunda-feira promete recompensas e contatinhos a mais! Seu carisma e talentos criativos estarão em alta, use-os a seu favor no amor e no trabalho. Fique atento à tarde para evitar desafios financeiros. Economize e evite negócios desconhecidos.

Cor: PRETO Palpite: 08, 33, 51



Peixes

O período será ideal para cuidar dos interesses domésticos e o melhor é que você vai contar com muita vitalidade para tudo. Conseguirá conciliar as demandas no lar com os deveres de trabalho, sinal de que a manhã será das mais produtivas. O cenário é ainda mais promissor para quem atua em home office ou toca alguma atividade caseira que rende um dinheirinho. Noite mais estável na vida amorosa.

Cor: ROSA Palpite: 51, 24, 42