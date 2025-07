Conheça a praia agreste brasileira em que o metro quadrado pode ultrapassar R$ 100 mil nos próximos 3 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conhecido por suas praias preservadas e por abrigar uma das Áreas de Proteção Ambiental (APA) mais rigorosas do litoral catarinense, o bairro Estaleiro, uma das praias agrestes de Balneário Camboriú (SC), tem sido alvo de ultra ricos que buscam privacidade e mansões “pé na areia” cercadas pelas belezas da Mata Atlântica.

De acordo com o especialista em mercado imobiliário Fabrício Bellini, e CEO da construtora Blue Heaven, focada em inovações e empreendimentos de alto luxo ligados à sustentabilidade, as poucas áreas disponíveis da região estão sendo cada vez mais cobiçadas o que deve elevar o metro quadrado na região para mais de R$ 100 mil nos próximos três anos e promete posicionar o Estaleiro entre as áreas mais valorizadas do Brasil.

A praia do Estaleiro, inclusive, recentemente foi eleita a melhor ‘Praia de Vila' das Américas e da Península Ibérica de acordo com recente estudo desenvolvido e publicado pelo Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas).

Balneário Camboriú já ocupa, há três anos consecutivos, o topo do ranking nacional com o metro quadrado mais caro do país, com destaque à beira-mar da área central e a tendência é que a cidade mantenha essa liderança com o crescimento de suas regiões agrestes como o Estaleiro, que oferece terrenos escassos para construção, regras urbanísticas restritivas e empreendimentos inovadores.

É o caso dos projetos da Blue Heaven, que lançará, em breve, edificações icônicas como o AQUOS e o Monolyt com características que vão desde construções encravadas nas rochas até áreas de lazer que se assemelham à florestas tropicais e assinados por grandes nomes da arquitetura como é o caso do escritório franco-brasileiro Architects Office, dirigido por Greg Bousquet, além de mansões grandiosas, algumas, inclusive, com piscina de vidro no terraço. Todos os produtos são de altíssimo padrão com valores atuais de cerca de R$ 40 milhões.

“A valorização do bairro é impulsionada por uma combinação de fatores únicos, como localização privilegiada, perto do agito central de Balneário Camboriú e de outros importantes destinos turísticos e industriais, além de baixa oferta de terrenos, rígidas normas ambientais e um público altamente qualificado em busca de exclusividade”, afirma Bellini.

“Além disso, a APA Costa Brava determina que apenas 40% da área dos terrenos pode ser ocupada. Os outros 60% devem ser preservados, o que impede grandes construções como as que vemos no centro de Balneário Camboriú. A verticalização é limitada em 4 andares e tudo isso torna cada metro quadrado ainda mais valioso”, explica.