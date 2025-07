Charme serrano: cidade pacata atrai turistas de todo país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com clima europeu, paisagens deslumbrantes e eventos culturais, a cidade se firma como o destino queridinho do inverno brasileiro

Clique aqui e escute a matéria

Com sua arquitetura europeia, clima ameno e paisagens de tirar o fôlego, Campos do Jordão se firma ano após ano como um dos destinos mais cobiçados do inverno brasileiro.

Localizada na Serra da Mantiqueira, a cidade une charme, sofisticação e cultura, especialmente durante os meses mais frios, quando ganha ainda mais vida com a realização do tradicional Festival de Inverno.

Em 2025, a cidade recebe a 55ª edição do evento, que acontece entre os dias 5 de julho e 3 de agosto. Criado em 1970, o Festival de Inverno é reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina.

Sua programação inclui uma série de concertos gratuitos em espaços icônicos da cidade, reunindo artistas renomados e novos talentos da música erudita, transformando Campos em um verdadeiro palco a céu aberto.

Para além do espetáculo cultural, o festival movimenta a economia local, sobretudo a rede hoteleira.

“Estamos prontos para receber turistas de todas as partes do Brasil com o cuidado e a excelência que fazem parte da nossa filosofia de trabalho.

A cidade vive um dos momentos mais especiais do ano com o Festival de Inverno e é gratificante tornar a estada aqui ainda mais especial..

Nosso time está mais preparado para tornar essa temporada ainda mais inesquecível para cada hóspede.”, afirma Jéssica Michelin, Gerente de Marketing da Hotelaria Brasil, rede que administra dois empreendimentos na cidade.

Onde ficar:

I am Boutique Hotel Campos do Jordão by Unna

Aos que buscam uma experiência completa durante a estadia, o I am Boutique Hotel Campos do Jordão surge como uma sugestão de hospedagem diferenciada.

Com arquitetura moderna e ecológica, o hotel foi construído com containers revestidos, resultando em um design exclusivo e uma estética contemporânea que se harmoniza com o ambiente serrano.

Além do conforto, o I am Boutique Hotel oferece experiências personalizadas que dialogam com os encantos da natureza e o espírito acolhedor da região.

Entre os destaques está a Experiência Natureza Viva, que inclui passeio de quadriciclo por trilhas naturais e uma apresentação especial do projeto Mantiqueiras. Já a Experiência Bem-Estar oferece momentos de relaxamento com massagem, sauna e aulas de Yoga ou ginástica funcional no jardim do hotel.

Para os apaixonados por gastronomia e encontros ao ar livre, a Experiência Sabores da Terra surpreende com opções como o piquenique com frutas, sanduíches, bolo e vinho, ou a charmosa Experiência Amore, com marshmallows na fogueira acompanhados de vinho, queijos artesanais e chocolate cremoso.

O hotel também disponibiliza o Roteiro dos Sentidos, um passeio exclusivo por vinícolas da região, com degustações de queijos, azeites e outros sabores locais.

Gran Paradiso Resort

Outra opção de hospedagem que une conforto e sofisticação, é o Gran Paradiso Resort. Com conceito prime e operação em modelo de multipropriedade, o resort oferece uma infraestrutura completa voltada ao bem-estar, à convivência e à integração com o entorno natural.

As opções de lazer incluem piscinas externa e interna com jacuzzi e bar, sauna, salão de jogos, cinema, brinquedoteca, salão gamer, sala de TV, lareira, wine bar e restaurantes.

Também estão disponíveis serviços como salão de beleza, salas de massagem e fitness center. Ideal para casais,, famílias e grupos, o Gran Paradiso proporciona uma experiência de hospedagem sofisticada e personalizada, com vivências exclusivas como degustações sensoriais de vinhos e queijos da região.