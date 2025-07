Do interior ao estrelato: cidades misteriosas que viraram queridinhas dos viajantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cidades pequenas que antes passavam despercebidas se tornaram verdadeiros refúgios queridinhos entre turistas do Brasil e do mundo

Durante muito tempo, o turismo no Brasil girava em torno de grandes capitais, praias famosas e roteiros clássicos.

Mas a maré virou. Cada vez mais viajantes estão trocando multidões por refúgios tranquilos, descobrindo a beleza de cidades pequenas — cheias de personalidade, cultura, gastronomia e charme.

Esses destinos ganharam o coração dos turistas com suas ruas de pedra, cenários fotogênicos, clima acolhedor e experiências autênticas.

A seguir, conheça algumas cidades pequenas que saíram do anonimato e viraram estrelas do turismo nacional:

Do interior ao estrelato: destinos pequenos que conquistaram viajantes

Gonçalves (MG)



Localizada na Serra da Mantiqueira, Gonçalves é o paraíso dos amantes da natureza e do clima frio. Com pousadas charmosas, trilhas, cachoeiras e gastronomia mineira com toque gourmet, virou o “novo segredo” dos viajantes em busca de paz — e selfies com vista para as montanhas.

Piranhas (AL)



Às margens do Rio São Francisco, essa cidadezinha histórica do sertão alagoano virou sensação entre os turistas que buscam beleza, história e autenticidade. Suas casinhas coloridas, seu pôr do sol inesquecível e passeios de barco pelo cânion do Xingó a transformaram em parada obrigatória no Nordeste.

São Francisco do Sul (SC)



Com um dos centros históricos mais antigos do Brasil, São Francisco do Sul foi redescoberta por quem ama cultura, praia e tranquilidade. Suas construções coloniais, museus e praias pouco exploradas são um prato cheio para quem quer fugir do óbvio em Santa Catarina.

Penedo (RJ)



Um pedacinho da Finlândia no interior do Rio de Janeiro. Penedo se destacou por seu visual europeu, lojas de chocolate artesanal, hospedagens aconchegantes e clima romântico. Ideal para casais ou famílias que querem um fim de semana diferente sem ir muito longe.

Igatu (BA)



Conhecida como a “Machu Picchu brasileira”, essa vila de pedra no coração da Chapada Diamantina encanta com seu visual rústico e sua aura mística. Antigo polo de mineração, Igatu ressurgiu como destino cult, com galerias de arte, ruínas preservadas e trilhas cinematográficas.

Mais que um destino: uma experiência



Essas cidades mostram que, às vezes, os melhores roteiros estão onde menos se espera. No interior, longe dos grandes holofotes, é possível viver experiências únicas, conhecer histórias fascinantes e encontrar a paz que anda em falta nas metrópoles.

Se você está planejando sua próxima viagem, talvez esteja na hora de olhar para o mapa com outros olhos — e se encantar com esses pequenos gigantes do turismo nacional.