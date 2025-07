Pernambuco é finalista no prêmio Globo de Ouro do Turismo 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco foi oficialmente indicado entre os cinco finalistas na categoria Melhor Destino Nacional do Prêmio Globo de Ouro do Turismo 2025, uma das mais importantes premiações do setor. O reconhecimento é resultado de uma votação espontânea realizada com agentes de viagens de todo o País. A votação segue aberta até o dia 6 de agosto, data da cerimônia de premiação.

A indicação é motivo de comemoração para o Governo do Estado de Pernambuco, que vem, por meio da Empetur, intensificando os investimentos na promoção do destino em eventos, feiras e ações de capacitação. Desde 2023, mais de 30 mil agentes de viagem foram capacitados sobre os atrativos e a estruturação turística de Pernambuco. Em 2025, a Empetur já marcou presença em mais de 100 eventos do setor, representando o trade turístico pernambucano e inserindo o estado nos principais ciclos de negócios do turismo nacional.

“Após a realização de eventos como o nosso Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível, além da crescente malha aérea pernambucana, este reconhecimento evidencia uma estratégia de promoção turística bem-sucedida. Nossas belezas naturais, cultura vibrante e destinos imperdíveis nunca estiveram tão bem representados, com nossa equipe e todo o trade turístico do estado unidos na promoção de Pernambuco”, comemora o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

A votação foi restrita a CNPJs com CNAEs específicos de agências de viagens e operadores turísticos, com apenas um voto válido por empresa. Ou seja, o reconhecimento veio diretamente de quem vende os destinos, recomenda experiências e está em contato direto com os viajantes.

“Isto tudo é reflexo de uma política pública que tem como eixo central o fortalecimento da relação com o trade turístico. Essa parceria contínua, baseada em escuta, presença nos mercados e valorização dos profissionais, foi essencial para consolidar a imagem do estado como destino de confiança no setor”, destaca o diretor de comunicação e marketing da Empetur, Diogo Beltrão.

GLOBO DE OURO DO TURISMO

O Prêmio Globo de Ouro do Turismo 2025 contempla nove categorias que representam os principais segmentos da cadeia turística nacional: Companhia Marítima, Consolidadora, Destino Nacional (Estado), Hotel ou Resort, Operadora de Turismo, Provedor de Tecnologia para Agentes de Viagens, Seguradora de Viagem, Receptivo e Melhor Suporte ao Agente de Viagens. A premiação reconhece empresas e destinos que se destacam pela excelência no atendimento, inovação e contribuição efetiva para o fortalecimento do setor.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada entre os dias 4 e 6 de agosto de 2025, durante o Entur Summit, que acontecerá na Ópera de Arame, em Curitiba (PR). A votação é realizada de forma remota e deve ser realizada no site do Globo de Ouro do Turismo.