Pernambuco se destaca entre os melhores destinos do Brasil

O estado é finalista em duas premiações: o Top 3 hoteleiro de 2025, com Porto de Galinhas, e na final do Prêmio Globo de Ouro do Turismo

Neste mês, duas listas, entre elas uma premiação, estão com Pernambuco em destaque. Na última semana, Porto de Galinhas entrou no Top 3 dos destinos com melhor desempenho hoteleiro do Brasil em 2025, segundo a Omnibees, plataforma líder em tecnologia hoteleira na América Latina.

Além disso, na terça-feira (15), a Empetur divulgou que Pernambuco é finalista do Prêmio Globo de Ouro do Turismo 2025 e está entre os cinco melhores destinos do Brasil.

A votação ainda está aberta e vai até o dia 6 de agosto, sendo exclusiva para profissionais do setor, com a cerimônia de premiação acontecendo próxima semana na Entur Summit, em Curitiba.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, celebrou a conquista. "Isso é resultado do governo e de todo trade turístico com trabalho, força, garra e determinação para trazer esse prêmio para o estado", disse Eduardo em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele ainda reforça que o estado está entre os cinco, buscando o top 1, mas que já está orgulhoso do resultado.

Pesquisa mostra alta de Pernambuco para as férias

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, 53% dos brasileiros querem tirar férias no mês de julho, e 51 milhões de pessoas devem viajar no período.

Em Pernambuco, as rotas saindo de Brasília registraram aumento de 44% em comparação com o mesmo período de 2024, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).