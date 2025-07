Clássico pernambucano "Um Sábado em 30" volta ao Teatro do Parque em sessão única

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espetáculo retorna no próximo domingo (20) com nova montagem e elenco de peso, após hiato de 10 anos; confira todos os detalhes nesta matéria!

Após um retorno emocionante em junho, a peça Um Sábado em 30 está de volta aos palcos por demanda popular.

O clássico do teatro pernambucano será apresentado em sessão única no próximo domingo, 20 de julho, às 19h, no Teatro do Parque, no Recife.

Um Sábado em 30

Imagem do clássico "Um Sábado em 30" - Fernando Marques

Escrita por Luiz Marinho e considerada uma das obras mais marcantes da dramaturgia nordestina, a peça foi encenada por décadas pelo TAP – Teatro de Amadores de Pernambuco. Nesta nova montagem, dirigida por Roberto Oliveira, a produção é assinada pelo Grupo Teatro de Raízes de Pernambuco e Capibaribe Produções.

Imagem do clássico "Um Sábado em 30" - Fernando Marques

O elenco reúne nomes consagrados como Renato Phaelante, Clenira Melo, Isa Fernandes e Ivanildo Silva, além de novos talentos do grupo TRP, que garantem frescor à encenação sem perder a essência do texto original.

Imagem do clássico "Um Sábado em 30" - Fernando Marques

A história se passa durante a Revolução de 1930, retratando uma família do interior de Timbaúba e seus conflitos sociais, romances proibidos, cantos populares e momentos de pura comicidade.

A atriz Clenira Melo celebra o retorno: “Estamos no aguardo de um lindo público, o retorno está sendo maravilhoso, fomos abraçados com um público lindo e caloroso, a expectativa está sendo a melhor possível. Queremos que isso se repita, da melhor forma possível. As pessoas que ainda não foram assistir convido para conhecer uma história com muitas referências pernambucanas.”

Imagem do clássico "Um Sábado em 30" - Fernando Marques

O enredo gira em torno dos costumes rígidos de uma família burguesa e do romance entre o filho da casa e a empregada, com direito a fofocas, críticas sociais e a presença irreverente de Sanana, uma senhorinha de 80 anos que rouba a cena com seu humor afiado.

Um Sábado em 30