Previsão do tempo: Pernambuco deve enfrentar menos chuvas esta semana

Apac prevê que temperaturas no estado tenham mínima de 17°C e máxima de 30°C; a precipitação no Grande Recife deve ser de fraca a moderada

Após um domingo (13) ensolarado, os moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR) puderam encarar um início de segunda-feira (14) menos chuvoso. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) é de que o cenário se mantenha ao longo da semana, também nas Zonas da Mata Sul e Norte.

Clima "frio" em Pernambuco

A temperatura na segunda-feira (14) pode oscilar entre 21°C e 29° no Grande Recife, mas pode atingir um mínimo de 19°C na Mata Sul. Caminhando mais pro interior do estado, Agreste e Sertão de Pernambuco têm previsão de 17°C (mínima), mas as máximas são de 27°C e 30°C, respectivamente.

Tendência de precipitação para a semana

Já a tendência de precipitação da Apac indica que, nesta semana, não choverá nos sertões de Pernambuco e do São Francisco. No litoral, o único dia sem nenhuma precipitação deve ser a quinta-feira (17), e os demais dias com chuvas fracas ou moderadas.

Também foi registrado um baixo volume de chuvas acumuladas, com picos de 35.88 mm (Tamandaré), 26.2 mm (São José da Coroa Grande) e 24.07 mm (Sirinhaém).

