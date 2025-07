Orla de Jaboatão terá 358 novos pontos de iluminação e pode ganhar Wi-Fi público e espaços de lazer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes assinou uma ordem de serviço, na última sexta-feira (11), para novos investimentos de requalificação da orla do município.

Em encontro com a presidência da Enel Brasil, a gestão municipal deu início ao projeto para a instalação de 358 novos pontos de iluminação nas orlas de Piedade e Barra de Jangada, além de melhorias no calçadão e a criação de espaços de lazer.

Também foram discutidas a implementação de novas tecnologias em Jaboatão dos Guararapes, como luminárias com câmeras integradas, Wi-Fi público e sistemas de telegestão para monitoramento da iluminação.

A reunião foi realizada pelo prefeito Mano Medeiros, acompanhado do presidente da Empresa Municipal de Energia e Iluminação Pública do Jaboatão (Emlume), Daniel Nascimento, e do diretor Paulo Lages, com o presidente da Enel Brasil, Antonio Scala, e com o diretor da Enel X, Pedro Paulo Morais, head de B2G.

A Enel X é uma das empresas - junto à Mobit e Selt - que forma o consórcio que venceu o leilão da iluminação pública de Jaboatão, em 2022. O grupo é responsável pela modernização da rede pública de iluminação da cidade com implantação de lâmpadas de LED.

Orla enfrenta problemas antigos

Orla de Jaboatão enfrenta problemas antigos de falta de infraestrutura para a população - ARTUR BORBA/JC IMAGEM

Nos mais de 8 km de extensão, de Piedade a Barra de Jangada, a orla de Jaboatão dos Guararapes enfrenta problemas históricos pela falta de infraestrutura adequada que atenda às necessidades da população.

A insegurança e a falta de banheiros públicos ou chuveiros, por exemplo, fazem com que moradores e visitantes não tenham suporte para circular pela faixa de areia.

Em entrevista ao SJCC no último mês de janeiro, o secretário municipal Daniel Pessoa contou que o projeto de requalificação da orla está dividido em quatro etapas: a primeira já foi entregue e as outras devem ser concluídas até o segundo semestre deste ano.

De acordo com ele, estão previstos serviços de:

Drenagem

Pavimentação

Academias

Ciclofaixas

Construção de espaços públicos de convivência

Banheiros

Demanda recorrente - e antiga -, a construção de banheiros deve se tornar uma realidade em breve. “Não havia banheiros, mas agora a realidade é outra. Já foram adquiridas todas as licenças necessárias e o início das obras estão previstas para o primeiro semestre”, disse. Segundo o secretário, serão dez banheiros em toda a extensão da orla.

O investimento da gestão se estende à segurança. “As ações preventivas têm sido feitas, como iluminação pública e a circulação de equipes da Guarda Municipal, que colabora com esse papel que é do estado”, finalizou.