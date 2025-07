Festa do Carmo: programação segue até quarta-feira (16), dia da padroeira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Homenagens à Nossa Senhora do Carmo contam com missas em horários especiais na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento, no bairro de Santo Antônio

Às vésperas do dia de Nossa Senhora do Carmo, celebrado na próxima quarta-feira (16), a programação se intensifica com missas especiais e homenagens à padroeira do Recife.

A 329ª edição da festa tem como tema: "Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo" e como lema: "Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração".

Tradicionalmente, as celebrações religiosas acontecem na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento, no bairro de Santo Antônio, área central da capital pernambucana.

Na quarta-feira, as missas começam a partir das 4h. E, às 16h30, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega, comanda a celebração solene campal.

Na sequência, encerrando a programação, o padre Damião Silva se apresenta no Pátio do Carmo.

"Em 2025, a festa tem um significado ainda mais especial. Estamos vivendo o Ano Jubilar da Igreja, que nos convida a olhar com esperança para o futuro e a renovar a fé em Cristo. A temática da esperança atravessa toda a programação da festa", afirmou frei Cidmário Bezerra, reitor da basílica, em comunicado.

Confira a programação para os próximos dias:

DOMINGO (DIA 13)

7h – Santa Missa

9h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

15h30 – Santa Missa no Claustro do Convento (com pregação de dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – bispo da Diocese de Mossoró-RN e presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB)

20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Armando Cavalcanti)

SEGUNDA-FEIRA (DIA 14)



7h – Santa Missa



9h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (padre João Carlos)

TERÇA-FEIRA (DIA 15)

Missas na basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no Claustro do Convento: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

17h – Liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

18h – Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo

20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre Neto Feitosa)

QUARTA-FEIRA (DIA 16)

Missas na basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no no Claustro do Convento: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30,12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 8h, 10h e 12h.

8h – Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife

10h – Missa solene na basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife

16h30 - Missa solene campal, com dom Paulo Jackson Nóbrega

19h– Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre Damião Silva)