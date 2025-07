Pernambuco Meu País 2025: Confira programação completa do festival

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (11), o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, anunciou a programação da segunda edição do Festival Pernambuco Meu País.

No total, 10 municípios do Agreste e do Sertão do estado serão contemplados pelo evento, que acontece entre os dias 15 de julho e 7 de setembro.

As atrações do Palco Pernambuco Meu País, principal do evento, foram confirmadas. O festival contará com outros palcos, focados em diversas linguagens artísticas, com artes visuais, artesanato, moda, literatura, teatro, circo e mais.

O investimento do Governo do Estado no Festival Pernambuco Meu País será superior a R$ 30 milhões.

Confira as cidades que participam do festival:

Salgueiro e Triunfo , de 25 a 27 de julho;



, de 25 a 27 de julho; Buíque , de 1° a 03 de agosto;



, de 1° a 03 de agosto; Bezerros/Serra Negra e Taquaritinga do Norte , de 8 a 10 de agosto;



, de 8 a 10 de agosto; Pesqueira , de 15 a 17 de agosto;



, de 15 a 17 de agosto; Gravatá , entre de 22 a 24 de agosto;



, entre de 22 a 24 de agosto; Arcoverde e Riacho das Almas , de 29 a 31 de agosto;



, de 29 a 31 de agosto; Caruaru, de 5 a 7 de setembro.

Homenageados

A edição 2025 homenageia o ceramista caruaruense Mestre Manuel Eudócio, a mestra do coco de Arcoverde Severina Lopes e o rabequeiro e folclorista da Zona da Mata Mestre Salustiano.

Programação completa

SALGUEIRO

25/07

Espetáculo Pernambuco Meu País



Kelvis Duran



Adílson Ramos



Juarez



Pablo



DJ Pedro Humberto (intervalos)

26/07

Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho



Douglas Leon



Ramon Schnayder



Xande de Pilares



Xanddy Harmonia



Murilo França DJ (intervalos)

27/07

Coral Aboios de Serrita



Joquinha Gonzaga



Anjo Azul



Mastruz com Leite



Limão com Mel



DJ Kaliu (intervalos)

BUÍQUE

01/08

Espetáculo Pernambuco Meu País



Antúlio Madureira



Banda de Pau e Corda



Mano Walter



Roberta Miranda



DJ Anunnak (intervalos)

02/08

Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda



Rogéria Dera



Sofia Freire



Silva



Luedji Luna



DJ Spider (intervalos)

03/08

Samba de Coco Raízes de Arcoverde



Barbarize



Jéssica Caetano



Hungria



Xamã



DJ Tiger (intervalos)

BEZERROS (SERRA NEGRA)

08/08

Espetáculo Pernambuco Meu País



Lia de Itamaracá



Banda Ave Sangria



Lobão



Jota Quest



DJ Salvador (intervalos)

09/08

Afoxé Alafin Oyó



Renata Rosa



Tássia Reis



Mago de Tarso



Baiana System



DJ Ari Falcão (intervalos)

10/08

Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda



Morganna Bernardo



Cátia de França



Frevo Mulher (Nena Queiroga, Gaby Amarantos, Maria Gadú e Roberta Sá)



Teatro Mágico



DJ Renna (intervalos)

PESQUEIRA

15/08

Espetáculo Pernambuco Meu País



Doralyce



Teto



L7nnon



Matuê



DJ Baloo (intervalos)

16/08

Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte



Nando Cordel



Xangai



Juliana Linhares



Zeca Baleiro



DJ Big (intervalos)

17/08

Coco de Mulheres



Cascabulho



Clara Sobral



Michele Andrade



Vitor Fernandes



DJ Nuno (intervalos)

GRAVATÁ

22/08

Espetáculo Pernambuco Meu País



Fagner Chagas



Dorgival Dantas



Mara Pavanelly



Tarcísio do Acordeon



DJ Armandinho Reggae (intervalos)

23/08

Afoxé Omim Sabá



Lucas dos Prazeres



Gerlane Lopes



Diogo Nogueira



Alexandre Pires



DJ João Guerra (intervalos)

24/08

Família Salustiano e a Rabeca Encantada



Chico Chico



Lenine



Biquini Cavadão



Falcão



DJ 440 (intervalos)

ARCOVERDE

29/08

Espetáculo Pernambuco Meu País



Lirinha



Nação Zumbi



Wiu



Maneva



Renato L (intervalos)

30/08

Samba de Coco Irmãs Lopes



Mestre Ambrósio



Viradouro



Mart´nália



Seu Jorge



Infa Vermelho (intervalos)

31/08

João do Pife e Banda Dois Irmãos



Quinteto Violado



Petrúcio Amorim



Batista Lima



Projeto Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota.pê)



Duart (intervalos)

CARUARU

05/09

Espetáculo Pernambuco Meu País



Junio Barreto



José Augusto



Fábio Jr



Alcione



DJ Vibra (intervalos)

06/09

Maracatu Piaba de Ouro



Lucas Mamede



Tiago Iorc



Criolo



Iza



DJ Nadejda (intervalos)

07/09