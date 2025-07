Governo de Pernambuco anuncia expansão do programa Leite para Todos com investimento de R$ 118 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Objetivo é ampliar a oferta do alimento para famílias em situação de vulnerabilidade social. Programa vai alcançar os 184 municípios do Estado

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), confirmou, nesta quinta-feira (10), a expansão do programa Leite para Todos, política pública de combate à insegurança alimentar. O anúncio foi feito durante o evento de lançamento do novo edital de chamada pública, que foi realizado no município de Garanhuns, no Agreste Meridional.

O programa receberá aporte de R$ 94 milhões, somados aos R$ 24 milhões já destinados desde junho de 2024. Com isso, o montante chega a R$ 118 milhões para garantir uma expansão histórica do programa. Agora, o Leite para Todos passa de 29 para 184 municípios.

“Hoje, a distribuição é de 12 mil litros de leite por dia, de vaca e de cabra, e iremos chegar a 60 mil. São mais de R$ 100 milhões de investimento do Governo de Pernambuco, e o produtor e a produtora tendo a certeza de que o governo está pagando do jeito certo. Nós consolidamos uma política tributária importante, derrubamos o ICMS do leite no nosso estado e o pequeno produtor atualmente consegue comercializar com tranquilidade e segurança. Além disso, é a garantia de leite de qualidade chegando à mesa de quem mais precisa”, assegurou a governadora Raquel Lyra.

Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco (SDA), a iniciativa integra o conjunto de políticas públicas da gestão estadual no combate à insegurança alimentar da população, além de fortalecer a agricultura familiar garantindo renda aos pequenos produtores de leite de todo o Estado.

“É importante ressaltar que no ano de 2024, em comparação com 2022, Pernambuco reduziu em 29% as internações hospitalares por desnutrição, ou seja, internações hospitalares por fome. Então, o fortalecimento do programa, chegando aos 184 municípios, é fundamental para que a gente supere as desigualdades do Estado”, ressaltou a vice-governadora Priscila Krause.

Desde junho de 2024, o Leite para Todos beneficiou cerca de 45 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, distribuindo mais de 2,7 milhões de litros de leite em 29 municípios.

O secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes, explicou como funciona o programa. “O leite será comprado dos pequenos produtores, justamente daqueles que por muito tempo foram esquecidos. Garantimos um leite de qualidade, que é testado. O Leite para Todos volta como um programa que alimenta quem precisa, gerando renda para quem produz e ainda cuidando das pessoas”, detalhou.

A expansão do programa será feita de forma escalonada, conforme a adesão das cooperativas, associações e laticínios credenciados. “Estamos presenciando um grande ato para a região da Bacia Leiteira e para todo o Estado. A gestão tem demonstrado seu comprometimento com o Agreste, trazendo desenvolvimento e investimentos em diversas áreas”, afirmou o deputado federal Fernando Rodolfo, ao discursar durante o evento.

Já a deputada estadual Débora Almeida lembrou da valorização que a iniciativa promove aos produtores. “A nossa região é uma grande produtora de leite. A ampliação do programa vai possibilitar que o Estado possa adquirir o leite e valorizar esse produtor, gerando renda, emprego, e também possibilitando que chegue a quem precisa”, avaliou a parlamentar.

Aumento na distribuição de leite

A distribuição do alimento, que é de 12 mil litros diários atualmente, irá aumentar para mais de 68 mil quando os 184 municípios estiverem contemplados. O volume médio do leite de vaca vai passar de 9,5 mil para 59 mil litros diários, enquanto o leite de cabra subirá de 2,7 mil para 9 mil litros por dia.

“Vemos ações chegarem para as pessoas que mais precisam. O maior gerador de leite do Agreste Meridional é a Bacia Leiteira. Em nome dos prefeitos da região, agradeço por essa importante iniciativa”, registrou o presidente do Consórcio Público para o Desenvolvimento da Região Agreste Meridional de Pernambuco (Codean) e prefeito de Saloá, Júnior de Rivaldo.