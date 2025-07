Chuvas no Grande Recife: Veja a previsão do tempo para a quinta-feira (10)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A trégua na precipitação em Pernambuco não durou muito. Durante a noite da quarta-feira (9), a Região Metropolitana do Recife (RMR) já teve de enfrentar rajadas contínuas de chuva, que se estenderam até a manhã desta quinta (10).

Todavia, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o dia seja nublado e com chuvas isoladas na capital pernambucana. As temperaturas devem manter-se amenas, com mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Confira onde mais choveu Pernambuco

O monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) registrou, nas últimas 24h, os maiores acumulados do estado em Recife (22.8 mm), Cabo de Santo Agostinho (21.8 mm) e Jaboatão dos Guararapes (21.1 mm), cidades da RMR.

Contatos da Defesa Civil

O atendimento da Defesa Civil do Recife funciona 24 horas por dia. Basta ligar gratuitamente para os telefones 0800.081.3400 ou (81) 3036-4873. Já a Defesa Civil de Pernambuco, atende pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

O órgão orienta que, em caso de risco, moradores busquem locais seguros e acionem a Defesa Civil.

