Golpe do falso advogado: OAB-PE lança cartilha para orientar população e profissionais

Diante do aumento de casos envolvendo fraudes que utilizam indevidamente nomes de advogados e escritórios de advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) lançou a cartilha “Contra o golpe do falso advogado”.

A publicação reúne orientações práticas para evitar prejuízos, proteger os profissionais da advocacia e alertar a população.

A cartilha foi produzida pela Diretoria de Prerrogativas, com apoio da Ouvidoria e da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas (CDAP) da OAB-PE. O material está disponível gratuitamente no site da instituição e será amplamente divulgado nas redes sociais da entidade.

“Esse é um problema que macula o exercício profissional e traz enormes prejuízos econômicos à sociedade. Além dos nossos canais de denúncias, lançamos a cartilha para informar, orientar e proteger tanto os advogados e advogadas quanto os cidadãos e cidadãs que buscam serviços jurídicos de boa-fé”, afirma a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.

“Nesta publicação, reunimos informações detalhadas sobre como o golpe funciona, como preveni-lo e, principalmente, como reagir caso ele ocorra”, completa.

Práticas preventivas e canais seguros

O diretor de Prerrogativas da OAB-PE, Yuri Herculano, reforça que os golpes geralmente ocorrem por abordagens em aplicativos de mensagens e sem qualquer formalização jurídica.

“Dentre as medidas preventivas, destacamos a importância de inserir cláusulas antifraude nos contratos, orientar os clientes sobre canais oficiais de comunicação e jamais realizar atendimentos sem a devida documentação”, pontua.

Já a ouvidora-geral da OAB-PE, Renata Berenguer, destacou a importância da denúncia.

“A Ouvidoria é um canal seguro, ético e sigiloso. É por meio do relato de cada caso que conseguimos mapear as táticas utilizadas pelos golpistas e fortalecer as ações de prevenção e combate”.

A presidente da CDAP, Tássia Perrucci, também alertou para o papel da Ordem diante do cenário.

“Estamos atuando diretamente na fiscalização e no apoio às vítimas, colaborando com as autoridades para que os responsáveis sejam identificados e punidos. Ao mesmo tempo, reforçamos nosso compromisso com ações educativas e preventivas como esta cartilha”.

Onde denunciar

Além da cartilha, a OAB-PE criou um canal exclusivo para denúncias de golpes. Advogados e advogadas podem enviar relatos e provas para o e-mail denuncie@oabpe.org.br.

O material é analisado e, quando necessário, encaminhado diretamente às autoridades policiais.

Outra medida adotada pela seccional foi a adesão à campanha nacional do Conselho Federal da OAB, que busca conscientizar a sociedade sobre os riscos dos falsos advogados e facilitar a verificação de identidades por meio do site ConfirmADV — uma plataforma digital que permite confirmar, em poucos cliques, se um profissional está regularmente inscrito na Ordem.

A orientação é clara: desconfie de abordagens informais, exija sempre a identificação do advogado e verifique se os canais utilizados são oficiais. A informação, aliada à cautela, é a melhor defesa contra fraudes.