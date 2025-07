Previsão do tempo: chuvas dão trégua nesta quarta-feira (9) em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A quarta-feira (9) deve ser menos chuvosa para os pernambucanos. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que, em Recife, o sol seja tímido e acompanhado de muitas nuvens.

Já a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) prevê chuvas fracas a moderadas para toda a Região Metropolitana do Recife ao longo do dia, assim como na Zona da Mata Sul e Zona da Mata Norte.

No Agreste, Sertão do São Francisco e Sertão de Pernambuco, não deve chover. As temperaturas devem ser altas, variando entre 31°, 30° e 35°, respectivamente. No litoral, o clima permanecerá ameno, com temperatura mínima de 22° e máxima de 29°.

