Chuva no Recife: Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (8)

A terça-feira (8) pode ser chuvosa em Pernambuco, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante as primeiras horas da manhã, rajadas fracas a moderadas de chuva já tiveram de ser enfrentadas pelos moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Sul e Norte, cenário que deve se repetir ao longo do dia.

Nas últimas 6h, Recife registrou o maior acumulado de chuvas do estado, com 8.28 mm, aponta o monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac). Todavia, não foram registradas alterações no fluxo do trânsito em decorrência da precipitação, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU).

Confira os maiores acumulados de chuva em Pernambuco nas últimas 6h

Recife - 8.28 mm

Manari - 8.39 mm

Paulista - 6.5 mm

Cabo de Santo Agostinho - 6.34 mm

Buíque - 5.77 mm

Bonito - 5.74 mm

Sirinhaém - 5.72

Ilha de Itamaracá - 5.32 mm

Paranatama - 5.16 mm

Ipojuca - 4.94 mm

Contatos da Defesa Civil

A Defesa Civil do Recife orienta que, caso seja preciso, moradores de áreas de risco devem procurar abrigo e acionar o órgão. O atendimento é 24h e as ligações são gratuitas através dos telefones 0800.0813400 e 3036 4873.



