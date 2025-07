Adolescente foi esquartejada e teve seios retirados porque seria informante da polícia no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após ser mutilado, corpo da vítima foi abandonado numa mata, no bairro de Areias. MPPE pede prisão preventiva do suspeito de ser mandante do crime

A investigação sobre o assassinato de uma adolescente no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, revelou que o crime foi praticado porque ela seria informante da polícia. Identificada como Ariene de Alcântara Vasconcelos, a vítima foi arrastada de casa, ferida com um gargalo de garrafa no pescoço e agonizou até a morte. Ainda teve os seios retirados e o corpo abandonado numa área de mata.

O crime ocorreu no último dia 3 de junho. Segundo denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), enviada à Justiça na última semana, a vítima foi retirada da residência de forma violenta por outro adolescente e mais dois homens. A ordem teria sido dada pelo líder de um grupo criminoso.

"Ariene, surpreendida pela ação abrupta dos executores e sem qualquer possibilidade de resistência em razão da superioridade numérica dos seus algozes e da violência por eles empregada, foi levada para a área de mata situada no outro lado do rio", descreveu a denúncia do MPPE.

A perícia indicou que a morte da adolescente ocorreu após o corte no pescoço e que ela também foi agredida com um barrote e esquartejada. Não foi possível precisar se a mutilação ocorreu antes ou depois do óbito.

Leia Também Asfixia por afogamento: IML descarta violência em morte de advogada em naufrágio

CORPO ENCONTRADO APÓS 9 DIAS

A polícia começou a investigar o caso após uma vizinha denunciar o desaparecimento de Ariene. O corpo foi encontrado nove dias depois, em avançado estado de decomposição.

O adolescente suspeito de participar da ação acabou apreendido e confessou detalhes. No depoimento, negou que a pessoa identificada pela polícia como mandante do crime teria dado a ordem.

"A Polícia Civil, contudo, apurou que o homicídio de Ariene ocorreu como retaliação a uma possível colaboração da vítima com as autoridades, prejudicando o grupo criminoso do denunciado", pontuou o MPPE.

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

O homem acusado de ser mandante do crime, cujo nome não foi divulgado publicamente, foi denunciado por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e emboscada), ocultação de cadáver e corrupção de menores. O MPPE também pediu à Justiça que seja decretada a prisão preventiva dele.

A defesa do acusado não foi encontrada para comentar o caso.