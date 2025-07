Flávio Ricco: A Globo continua sendo a Globo e a concorrência bate palmas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Globo até erra, mas em nenhuma ocasião ou em situações as mais diferentes, isso dá por omissão ou falta de vontade de querer fazer.

O Mundial de Clubes em curso e agora entrando na sua reta final, é uma nova demonstração da sua forma mais agressiva e imperativa de trabalhar.

No passado, era acusada de monopolista, porque queria e tinha tudo, sem querer competir com ninguém.

Mas mesmo agora, quando todas as TVs são chamadas a participar, o quadro segue muito próximo do mesmo de sempre. Ela, Globo, sempre conquistando os mais importantes direitos e a concorrência, na grande maioria das ocasiões, só assistindo e batendo palmas.

É o que se observa desde o primeiro dia desta Copa do Mundo de Clubes, que hoje entra na sua reta final, com representantes da França, Inglaterra, Espanha e Brasil. O Fluminense, na disputa pau a pau com aqueles que são louvados e reconhecidos pelo melhor futebol da atualidade.

Uma competição que, à exemplo do que acontece com as seleções, mexeu diretamente com flamenguistas, foguistas ou verdões, mas também com todos os que torcem contra.

TV Tudo

E outra

Em televisão organizada não existe coincidência, mas profissionalismo. Veja um simples exemplo da Globo e da importância de ter sempre alguém pensando sua programação.

Muito do seu “canhão” foi direcionado para a semana especial de “Vale Tudo”, com ações externas, chamadas a perder de vista, making of no “Fantástico”...



Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo, da TV Globo - Reprodução/TV Globo

Estratégia

Resumindo a ópera, a Globo tem valores que algumas TVs entendem não tão necessário, como alguém pensando, o tempo todo, na sua programação.

Daí iniciativas como esta com a clara intenção de anular as estreias de Record e SBT. A liderança não é à toa.

A definir

Apesar de solicitar o registro da marca Glorama, numa referência aos doramas, a Globo não deve fazer uso deste título na nova faixa de novelas de curta duração.

Não caiu muito nas graças.

Mais ajustável

Os autores da Globo, no entanto, estão chamando este espaço de mininovelas, até pela quantidade definida para as histórias: 60 capítulos.

Tem mais: há uma dúvida, ainda, de como será a apresentação. Se vai ter exibição direta dos 60 ou se vão fazer temporadas de 20.

Recesso

Assim como outras produções e programas da Globo, o “Domingão” está em período de férias e só voltará, ao vivo, no dia 2 de agosto.

Luciano está no Japão.

Tati Machado

Existe a possibilidade de Tati Machado voltar ao “Encontro”, na Globo, nesta quinta-feira. Só tem uma questão jurídica aí, porque, para todos os efeitos, ela está em licença-maternidade.

A lei brasileira garante 120 dias à mãe, independentemente de o bebê ter nascido com vida ou não.

Plano b

Caso não possa contar com Tati Machado, Thalita Morete será chamada para o “Encontro”.

Patrícia Poeta apresenta até quarta-feira e entra em período de férias.

Tá dentro

Não deu outra: Juliana Alves, recém-saída de “Volta por Cima”, está confirmada em “Três Graças”, a substituta de “Vale Tudo”.

Vai fazer o papel de Alaíde, esposa do porteiro Rivaldo, personagem de Augusto Madeira.

Imagem de Juliana Alves - Reprodução Instagram

Parceria

A brasileira Casablanca fechou uma parceria com a TVI de Portugal para colaborar nos trabalhos de “Terra Forte”, em gravação na Ilha das Flores, nos Açores, e em Santa Catarina. Além dos efeitos especiais, toda a parte relativa ao Brasil será produzida pela Casablanca.

Escrita por Maria João Costa, a novela tem como protagonistas João Catarré, Benedita Pereira, Rita Pereira e José Fidalgo.

É ela

Nany People é a convidada do nosso programa, nesta terça-feira, 19h na LeoDias TV.

Comediante, atriz, repórter, apresentadora, Nany é um papo dos mais inteligentes. Vai perder?

Bate – Rebate

Nesta terça-feira, às 16h, no “Sem Censura” da TV Brasil, Cissa Guimarães conversa com Paulo Vieira, Ana Paula Araújo e a engenheira agrônoma Mariângela Hungria...

... Mariângela entrou para a história ao ser anunciada como vencedora do Prêmio Mundial da Alimentação (World Food Prize), considerado o "Nobel da Agricultura"...

... Ela é responsável por uma pesquisa sobre insumos biológicos que revolucionam a agricultura.

Neste último domingo sem futebol, a TV Jovem Pan fez a diferença com o “Canelada”, do Thiago Asmar, o Pilhado...

... Na média, ficou em primeiro lugar, à frente de GloboNews, Record News e CNN, pela ordem.

A propósito, ainda existe uma dificuldade enorme por parte de algumas rádios, que também operam por tela...

... O comunicador, muitas vezes, tenta mostrar uma coisa, um objeto qualquer, que para o ouvinte de rádio é impossível ver...

... Fora programas, interrompidos no meio, que seguem no YouTube. Não existe um trabalho bem feito.

Marco Antônio Gimenez vai aparecer na segunda temporada da série “Cidade de Deus”...

... Já está inteiramente gravada e aguardando data de estreia na HBO Max.

C´est fini

Um dos objetivos da nova gestão da TV Cultura, representada por Maria Angela de Jesus, passa também pelo Emmy Internacional – foram 4 conquistas.

Voltar a ele e tentar colocar seus produtos em condições de disputa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!