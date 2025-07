Chihuahua ajuda no resgate do dono após queda em geleira na Suíça: entenda o que aconteceu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a equipe de resgate, o comportamento do cão foi crucial para a identificação do ponto da queda

Uma história de lealdade chamou a atenção nas redes sociais, no último domingo (06), na Suiça, após um cachorro da raça Chihuahua ajudar socorristas a encontrar seu dono, que havia caído em uma fratura de geleira. A missão ocorreu na sexta-feira, em uma geleira perto da comuna de Saas-Fee, no sul do país, segundo a Air Zermatt, empresa de resgate aéreo.

Cão permaneceu junto à fenda e guiou socorristas

O homem caminhava com seu cachorro durante a tarde quando caiu em uma fenda da geleira. O chihuahua permaneceu ao lado do local, se movimentando de forma insistente, mas sem sair da zona da queda do seu dono, atitude que foi decisiva para o resgate. No início da operação, os três socorristas da Air Zermatt enfrentaram dificuldades para localizar o ponto exato do acidente, mas conseguiram identificar a área graças à movimentação do cão junto à fenda.

Antes disso, a vítima havia tentado pedir socorro usando um walkie-talkie amador. O sinal foi captado por uma pessoa que passava pela região, que rapidamente acionou os serviços de emergência. “Graças ao comportamento do cão, a equipe conseguiu determinar o local exato do acidente”, afirmou a Air Zermatt em comunicado. Com a localização identificada, os socorristas realizaram uma descida por rapel até o ponto onde estava a vítima, conseguindo resgatá-la com sucesso.

