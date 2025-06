Regras para viajar com pets: saiba o que é exigido pelas companhias aéreas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É necessário entender que as regras são particulares de cada companhia e podem ser alteradas de acordo com a necessidade

Quando o assunto é viajar com animais, é normal haver confusão em relação às regras e possibilidades de transitar com o mascote de forma tranquila e viável. Inclusive, o primeiro ponto que deve ser entendido é que as regras não são unânimes, nem impostas por uma instituição maior: elas são particulares, ou seja, dependem das companhias aéreas. A complexidade aumenta quando se trata de viagens internacionais, que geralmente envolvem escalas e mais de uma companhia aérea.

No último ano, um caso chamou atenção: o caso Joca, um cão da raça Golden Retriever que morreu após um erro no seu transporte pela empresa Gol. O laudo oficial, obtido pela TV Globo e solicitado pela Polícia Civil, confirmou que o cão morreu por choque cardiogênico, uma falha do coração em bombear sangue adequadamente para os órgãos.

Isso porque Joca deveria embarcar de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), no dia 22 de abril, onde viveria com seu tutor, João Fantazzini Júnior. No entanto, foi enviado erroneamente para Fortaleza (CE). O voo, que duraria cerca de 2h30min, acabou levando aproximadamente 8 horas. Uma testemunha afirmou que a caixa de transporte estava solta no porão de bagagens.

Diante do acontecimento e da repercussão, muitas empresas, por pressão pública e de autoridades da causa animal, resolveram flexibilizar suas regras.

Entretanto, elas ainda existem e devem ser analisadas detalhadamente. Confira as regras das principais companhias aéreas do Brasil, de acordo com o seus respectivos sites:

Transporte de pets na Azul:

Quais pets são permitidos? Apenas cães e gatos com idade mínima de 4 meses e peso total de até 10 kg (incluindo o container) podem viajar. Cada passageiro pode levar apenas um pet por voo. Em viagens dentro do Brasil, são permitidos até 3 pets por voo. Já em voos internacionais, o limite é de até 5 pets por voo, sendo 4 na cabine Economy e 1 na cabine Business.

Onde viaja? O pet viaja abaixo do assento na frente do passageiro responsável. Inclusive, algumas aeronaves possuem assentos específicos para o serviço de pet na cabine.

Cães-guias: Podem viajar sem focinheira e sem cabine, ao lado do tutor.

Transporte de pets na Gol:

Quais pets são permitidos? Para viajar com cães na GOL, é necessário seguir regras específicas de peso, tamanho da caixa de transporte e documentação. Animais com até 10 kg, incluindo a caixa, podem viajar na cabine, enquanto para animais maiores, há o serviço Dog&Cat + Espaço, com restrições para alguns destinos e companhias.

Onde viaja? Na cabine ou no compartimento de carga, desde que sigam as regras do serviço Dog&Cat + Espaço.



Cães-guias: O transporte é possível e gratuito com cão-guia ou cão-ouvinte. Entretanto, GOL não realiza o transporte de Animais de Assistência Emocional (ESAN).

Transporte de pets na LATAM:

Quais pets são permitidos? A LATAM permite o transporte de cães e gatos. O peso máximo permitido, incluindo a caixa de transporte, é de 7 kg para a cabine e até 45 kg para o compartimento de carga. É importante verificar as restrições de raça e a quantidade máxima de animais por voo, que variam de acordo com o destino e o tipo de aeronave.

Onde viaja? Na cabine, abaixo do assento dianteiro, ou no compartimento de carga, em um local climatizado e pressurizado. A escolha depende do tamanho e peso do animal.

Cães-guias: Cães-guias são aceitos na cabine sem custo adicional e sem a necessidade de caixa de transporte, desde que estejam devidamente identificados e cumpram os requisitos sanitários.

Transporte de pets na TAP Air Portugal:

Quais pets são permitidos? Cães e gatos, a depender do peso. . Para voos na cabine, o peso máximo permitido (incluindo a caixa de transporte) é de 8 kg. No porão da aeronave, o peso máximo permitido é de 32 kg (incluindo a caixa de transporte). Existem algumas restrições para raças braquicefálicas (focinho curto) devido a riscos respiratórios.

Onde viaja? Na cabine, em um transportador o sob o assento à sua frente. Se o peso e/ou o tamanho do animal ultrapassar o limite da cabine, ele poderá viajar no porão da aeronave, em um compartimento com temperatura e pressão controladas.

Cães-guias: Cães-guias e cães de assistência são transportados gratuitamente na cabine, acompanhando seu tutor. Eles devem estar devidamente treinados e identificados.



Vale destacar que todos os animais precisam estar com atestados de saúde e requisitos veterinários em dia, solicitações que dependem não apenas da companhia aérea, mas do destino, da possibilidade de escala e da saúde do pet.