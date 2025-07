Flávio Ricco: Novelas no Brasil - ou mudam ou morrem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Considerando principalmente os resultados, que já não são os mesmos, até passou da hora de refletir melhor sobre a produção das novelas.

Ponderar sobre o que vai bem, o que não vai mais e mesmo se é possível melhorar alguma coisa, e recuperar um pouco da importância perdida nos últimos tempos.

Não só aqui, mas em outros tantos lugares também, algumas regras e conceitos estabelecidos há já quase um século, estão deixando de combinar, ainda que lentamente, com os tempos atuais.

Levando em conta que os hábitos e costumes das pessoas também se modificaram no decorrer desses anos, deixa de ser aceitável trabalhos com total de capítulos a perder de vista.

Isto, lá atrás, era um padrão obrigatório, principalmente para permitir diluir os custos de produção necessários ao longo de sua realização e exibição. Mas, hoje, as séries vieram demonstrar que existe um outro jeito de fazer, e fazer com qualidade, valendo-se de outras maneiras para administrar os seus custos.

Assim como até mesmo a construção de monstruosas cidades cenográficas também, aos poucos, passaram a ser dispensáveis ou limitadas ao essencial.

Em contrapartida, para as externas, hoje não existe mais a obrigação de tantos materiais e equipamentos, a peso e preços tão altos a tudo que se gastava nos deslocamentos das pesadas unidades de externas.

Hoje, em todo conjunto da obra, existem meios ao mesmo tempo úteis e bem razoáveis, capazes de simplificar toda a operação e tornar as novelas ou séries mais dinâmicas e não tão arrastadas.

Enfim, todos que gravitam neste universo devem saber das responsabilidades que têm e encontrar maneiras de virar esse jogo.

É o momento de parar e repensar geral, porque o que já está muito ruim, poderá ficar ainda pior.

TV Tudo

Independentemente de tudo

No caso da Globo, em se tratando das suas novelas e especificamente a faixa das 21, prova provada que a questão do horário também é fundamental.

Mas não só ela, todo o prime time continua refém de um ajuste mais adequado.

Os Silva

Autores Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva fecharam o capítulo 44 de “Três Graças”, novela que vai substituir “Vale Tudo” na Globo.

As gravações serão disparadas nos próximos dias em São Paulo.

Contragolpe

A direção da Band não esconde sua bronca com as recentes investidas do SBT no seu elenco.

Os propositais convites a profissionais da Anhanguera, como Gaby Cabrini e Felipeh Campos, passam por aí. Ela, a Gaby, tudo indica, não deve aceitar. Em tempo: diferentemente do que foi colocado por aqui, Felipeh tinha contrato no SBT.

Novo formato

A propósito de Felipeh Campos, o novo formato do “Melhor da Tarde” deverá ser conhecido entre fim de julho e começo de agosto.

Pâmela Lucciola apresentará o programa ao lado dele e de outros que ainda estão sendo ou serão contratados.

Exclusivas

Aviso à praça: entre os que já estão e os que ainda serão, o “Melhor da Tarde”, da Band, ainda deve contar com Marcia Sensitiva e mais Carole Crema para a cozinha – ela mesma na cozinha, além de chefs convidados.

Marcia Goldschmidt também está praticamente certa, para entrar, diretamente da Espanha, onde mora, com os seus comentários.

Lançamento

A Netflix estreia, dia 9, a série “The Gringo Hunters”, dos criadores de “Narcos: México”, com uma premissa ousada: mexicanos caçam e deportam americanos ilegais.

No elenco, a brasileira Bia Borinn interpreta uma personagem misteriosa. A produção ainda conta com outro brasileiro, Adrian Teijido, que fez a fotografia de "Ainda Estou Aqui".

Posições

Combinado assim: Mariana Godoy fica até esta terça-feira e Christina Lemos volta amanhã para o “Jornal da Record”.

Na quinta-feira, por sua vez, Mariana retoma seus trabalhos no “Fala Brasil”, estreando dupla titular com Paloma Poeta.

Mercado

A Endemol Shine anunciou a contratação da executiva Chica Barros, muito conhecida no universo de realities shows, como sua nova Diretora Artística.

Chica estava há dez anos na Floresta/Sony. Craque.

Falta isso

Há uma queixa entre o pessoal da Rede TV! sobre a falta de alguém no meio-campo da produção com a direção. Os motivos de alguns problemas passam por aí.

Roberto Martins, que fez isso muito bem por tanto tempo, hoje está na Band.

Posso dizer?

Amanda Klein, da Rede TV!, faz por merecer, por parte de todos, o melhor dos reconhecimentos.

Uma boa jornalista, desde o seu comecinho na BanNews TV até agora como âncora do “Rede TV News”. Sempre, em tempo integral.

Entrevista



O evangelista Deive Leonardo, atualmente com programa no SBT, será o entrevistado do “Programa Flávio Ricco” desta terça-feira, às sete da noite, na LeoDias TV.

Deive também é um fenômeno nas redes sociais, com mais de 16 milhões de seguidores.

Bate – Rebate

· Alexandre Pires, Amaral – ex-jogador, e Duda Nagle gravaram o “Sabadou”, programa da Virgínia Fonseca no SBT.

· Nesta quarta-feira, às 20h, no Teatro UOL, em São Paulo, Camila Raffanti, Juliana Araripe e Miá Mello estreiam a peça “Mulheres em Chamas”.

· Disney+ está confirmando a estreia de “Jogo Cruzado” para o dia 9. São 8 episódios, com José Loreto e Carol Castro como protagonistas.

· A Record se volta para o lançamento da série “Paulo, O Apóstolo”, produção com enorme investimento, na próxima segunda-feira, às 21h. Prioridade em chamadas e programas...

· ... Alguns motivos levam a Record a priorizar “Paulo” na sua programação...

· ... O principal, a despedida da turca “Força de Mulher”. Depois, a estreia da mexicana “As Filhas da Senhora Garcia” no SBT.

· Agora o seguinte: no geralzão mesmo e no particular, SBT e Record já foram muito melhores nas chamadas...

· ... E aí em se tratando de criação e produção...

· ... A Record, no caso, já fez por merecer muitos prêmios. Hoje, não se tem mais notícia de nenhuma conquista. O que houve?

· Depois do filme “Caramelo” para a Netflix, Cristina Pereira vai fazer a direção de “E o Resto é Silêncio”, do Júlio Kadetti...

· ... O espetáculo, com Érica Collares como protagonista, conta a vida da poetisa mexicana Juana Inés de La Cruz. Estreia sexta-feira, no Teatro Glauce Rocha, Rio.

· O “Sem Censura” completa nesta terça-feira, dia 1º, 40 anos na TV Brasil...

· ... Para marcar a data, Cissa Guimarães entrevista a ex-apresentadora do programa, Leda Nagle.

C´est fini

Tiraram o prêmio da DM9, conquistado em Cannes, por uso de IA. Não tem como e nem pode reclamar, porque houve um descumprimento das regras. Infringiu feio o regulamento de disputa.

Fontes do mercado dizem que, por trás de tudo, teve uma trairagem aqui no nosso quintal, com nome e sobrenome. Nada justifica, mas ...

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!