Flávio Ricco: Walcyr Carrasco encara modelo diferente de trabalho na Globo: "pegando esse hábito"

O pessoal de RG mais antigo, que acompanha o mundo das novelas, sabe perfeitamente que, para um autor deixar de se dedicar a um trabalho em curso, no meio dele, somente em casos excepcionais. Algo fora do comum. Um problema de saúde, entre outros poucos.

Quando começa a escrever, o titular faz de tudo para chegar até o último capítulo e entregar a encomenda completa.

Walcyr Carrasco, dentro e fora da Globo, sempre foi assim, colocando todo seu empenho nos projetos até o ponto final, mas que, agora, foi levado a observar um modelo diferente de trabalho.

Depois de escrever os 30 primeiros capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, ele passou a continuidade para Mauro Wilson.

Chamado também para um projeto de novelas curtas da Globo, para faixa da tarde, entre 60 ou 70 episódios, fez a mesma coisa. Abriu os trabalhos, deu seu toque particular e entregou para um outro colega tocar adiante.

“Estou começando a pegar esse hábito, escrever um pouco e passar para outro autor”, contou Walcyr recentemente à coluna.

Ele que agora já se dedica a uma trama para o horário das 21h da Globo, a substituta de “Três Graças”. Só que por aí sem a intenção de dividir nada com ninguém.

TV Tudo

Fila das sete

Por sua vez, o horário das 19h da Globo pode ser apontado como um dos mais organizados, atualmente.

Senão, vejamos: após “Dona de mim”, de Rosane Svartman, entrará “Coração Acelerado”, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. Na sequência, um trabalho de Thelma Guedes, e, depois, Daniel Ortiz. Mário Teixeira e George Moura também estão criando um projeto para as sete da noite.

Daniel Ortiz - Divulgação/Globo

Assinou

Vinicius Teixeira, o Pascoal em “Justiça 2” no Globoplay, acaba de acertar com a Globo para um próximo trabalho.

Agora para o elenco de “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”.

Dramaturgia no SBT

Ricardo Mantoanelli, responsável pela dramaturgia do SBT, faz a direção de “Quem Vai Ficar com Mamãe?”, nova série escrita por Alexandre Teixeira.

Fala sobre Fabiana, uma médica, que enfrenta desafios para equilibrar sua vida profissional e familiar, especialmente após uma doença da sogra.

Elenco

A atriz Lidi Lisboa, com dezenas de trabalhos entre Globo e Record, fará sua estreia em produções do SBT, como protagonista de “Quem Vai Ficar com Mamãe?”.

O restante do elenco está em fase de montagem.

Lidi Lisboa - Reprodução/Instagram

Bronca é grande - 1

Dia desses, por aqui se falou do desinteresse das outras TVs em fatiar com a Globo na TV aberta as transmissões da Copa do Mundo de seleções do ano que vem.

Ao que parece, vontade por parte de algumas existe, o problema é poder viabilizar a compra dos direitos.

Bronca é grande – 2

Mesmo considerando a importância do evento, agora com um maior tamanho e, consequentemente número de países em disputa, fontes do mercado asseguram que entrar nesse jogo é uma parada para os fortes.

E que não sai por menos de U$ 40 milhões o preço para dividir as transmissões com a Globo.

Vale destacar

A Livemode é a empresa autorizada pela FIFA para vender os direitos de transmissão da Copa do Mundo.

Mas apesar de toda ligação que existe, ainda não há a confirmação da Cazé no mundial. Por aí também se faz necessária uma operação bem diferente e das mais vultosas.

O grande lance

Ainda do futebol, há o reconhecimento que o Mundial de Clubes em jogo foi a melhor jogada da Globo nos últimos tempos.

Uma competição que, inclusive, eleva extraordinariamente o nível dos disputantes. Quanto aos nossos, que seguem na disputa, todos voltarão num outro patamar em relação aos que ficaram aqui.

Muito antes

Aguarda-se para agosto, mais tardar setembro, o BID da Conmebol que vai abrir a concorrência dos direitos de transmissão da Libertadores da América e Sul-Americana, a partir de 2027.

Na TV aberta, acredita-se, que os mesmos de sempre estarão na disputa, porém, na TV paga e streaming há a expectativa de um pega bem animado.

Faltou essa

Maxi Garcia Solla, substituto de Ariel Jacobowitz na direção do “Melhor da Noite”, fica interinamente na função, aguardando definição da Band.

Ainda neste segundo semestre, Solla irá se dedicar às gravações da nova temporada de “Pesadelo na Cozinha”, com Erick Jacquin.

Par romântico

Trabalhos de Dudu Pelizzari e Nathalia Florentino, nessas primeiras gravações da série “O Senhor e a Serva”, da Record, spin-off de “Paulo, O Apóstolo!”, são bem elogiados.

Mostraram “química” e já a partir da preparação. É o primeiro protagonista do Dudu na TV.

Nathalia Florentino e Dudu Pelizzari - Divulgação

Bate – Rebate

· Em um restaurante do Rio especializado em gastronomia mineira, a equipe de “Êta Mundo Melhor!” vai se reunir hoje para acompanhar o capítulo de estreia.

· Marjorie Gerardi, além do teatro, vem aí com duas estreias no cinema...

· ... Em agosto, “Festa do Peão de Barretos, o Filme”, com direção de Márcio Trigo...

· ... Logo depois, "Por Um Fio", baseado em obra de Drauzio Varella.

· Livre da novela “Garota do momento”, Flávia Reis volta a São Paulo com a comédia “Neurótica”...

· ... Temporada a partir do dia 5 de julho no Teatro J. Safra...

· ... Flávia também pode ser vista na série “Cosme e Damião” no Globoplay.

· Nos Estados Unidos, o trabalho da atriz-mirim Mel Summers nas filmagens de “Falling in Love” tem sido muito elogiado pela direção...

· ... Mel divide a personagem Skakira com Caroline Scruggs.

· O Sesc Guarulhos, em São Paulo, vai receber, dia 2, às 19h30, a première do filme “Caipora”...

· ... No elenco, Nill Marcondes, José Trassi, Kayky Brito, Camilla Camargo, Sérgio Hondjakoff, entre outros.

· Nesta próxima quinta-feira, 20h30, com entrada franca, Alexia Twister comanda um papo sobre Criação de Personagens no SENAC, da Aclimação.

C'est fini

O “Jornal da Record” começa a exibir nesta segunda-feira as reportagens gravadas em Israel, Grécia, Malta e Itália sobre a trajetória do apóstolo Paulo.

A série especial vai até o dia 7, data de estreia de “Paulo, O Apóstolo”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

