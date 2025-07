Coluna João Alberto: O Festival de Inverno é grande atração em julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O período junino mal acabou e já temos programações para o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG). O evento começará dia 10 de julho e vai até o dia 27 de julho, com shows, oficinas, espetáculos teatrais, entre outros. O palco Mestre Dominguinhos receberá apresentações como Nação Zumbi, Priscila Senna, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Iza, Jorge Aragão e mais.

Thereza e Antônio Machado Guimarães, no aniversário de João Carlos Paes Mendonça - Sheila Wanderley

EM LISBOA

O prefeito João Campos e a deputada Tabata Amaral embarcam hoje para Lisboa participar do 13º Fórum de Lisboa, na Faculdade de Direito da cidade.

Natalia e Tiago de Araújo Gonçalves, na festa em que ela comemorou idade nova no Catamarã - Sheila Wanderley

SUPERMERCADO

Há dois meses o Bompreço fechou o supermercado que tinha no Shopping Recife. Vários grupos participaram de uma concorrência e a superintendente Renata Cavalcanti revela que o Carrefour foi o escolhido.

MILIONÁRIO

Um apostador do Recife foi um dos cinco ganhadores da “Quinta de São João” e vai receber R$ 19 milhões.

BELO GESTO

Tão logo soube que cinco ônibus escolares de Bom Conselho foram destruídos num incêndio, determinou a compra de cinco novos veículos, que entregou sexta-feira. Evitou que os alunos ficassem sem transporte no início do segundo semestre de aulas.

OS MELHORES

A lista do “The New York Times” dos 100 melhores filmes do século 21 tem apenas um brasileiro. “Cidade de Deus”, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, ocupa a 15ª posição no ranking do jornal americano, que consultou mais de 500 diretores, atores e profissionais da indústria cinematográfica de diversos países. O primeiro lugar ficou “Parasita”, de Bong Joon Ho.

POPULAÇÃO

São Paulo e Rio de Janeiro registraram mais saídas do que entradas de moradores vindos de outros estados entre 2017 e 2022. O Censo do IBGE de 2022 revelou que Santa Catarina foi o estado que teve o maior saldo positivo migratório no período: 354 mil novos habitantes. Pernambuco perdeu 41.486 moradores.

MOBILIDADE

Com a volta das aulas, o trânsito do Recife fica ainda mais complicado a partir de hoje.

TURNÊ

A atriz Fernanda Montenegro anunciou que fará uma turnê pelo Brasil com leituras dramáticas de textos de Simone de Beauvoir e Nelson Rodrigues. A novidade foi compartilhada em um vídeo no Instagram, onde ela confirma que, após temporada no Rio de Janeiro, seguirá com o projeto por outras cidades do país.

MARCAS

Com a crescente busca por uma vida mais saudável, muitas marcas de suplementos surgiram prometendo bem-estar. No entanto, nem todas são seguras. A Anvisa tem denunciado diversas irregularidades, como rotulagem enganosa e adulteração de substâncias que colocam a saúde em risco. Recentemente, até a canela em pó entrou na lista de produtos com problemas.