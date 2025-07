A Band, que todo mundo gosta, precisa enfrentar seus próprios problemas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na televisão, mais que em outros tantos lugares, quanto maior for o desempenho do conjunto da obra, melhor será para o sucesso de cada um. Vai daí ser absolutamente necessário e indispensável saber contornar a concorrência ou ciumeira interna e sempre contar com uma grade de programação homogênea e bem montada.

Não tanto quanto ao primeiro ponto, mas lamentavelmente quanto ao outro é tudo que a Band não tem nos tempos atuais. E isto, muito possivelmente, por não contar com um profissional especializado cuidando deste setor, que é fundamental para o perfeito funcionamento de tudo.

É bem desagradável toda hora se repetir a mesma coisa, mas como imaginar, de outra forma, uma TV desse tamanho e da sua importância, dispor de apenas quatro produtos com bons resultados diários?

Considerando São Paulo, não há qualquer exagero em se afirmar que, além do “Jogo Aberto”, “Os Donos da Bola”, “Brasil Urgente” e “Jornal da Band”, não existe mais nenhum em condições de atrair a atenção do telespectador.

E não bastasse tudo, tem ainda o horário vendido para a igreja, no meio do prime time, como enorme complicador.

O momento, diante de um SBT cambaleante, nunca esteve tão propício para o crescimento da Band e quem sabe se colocar em condições de brigar pelo terceiro lugar. Mas para isto, no entanto, será preciso, antes de tudo, pensar e agir diferente e também procurar acabar com os seus próprios problemas.

TV Tudo

Outra providência

A Band, como elementos fundamentais, tem uma marca muito forte e rejeição quase zero no mercado, que devem ser melhor aproveitados.

Hoje, ficar limitada só ao seu próprio alto-falante, como insistem em fazer acontecer, não vai levar a lugar nenhum.

Olha a Globo

A Globo e muitos do que lá dentro trabalham procuram usar de todos os meios possíveis para serem lembrados quase o tempo todo.

E não só na quantidade, que ela já atinge com o primeiro lugar na TV aberta, mas na qualidade e em todos os outros meios que vieram a existir. Ganha, claro, muito com isso.

Primeira vez

Rosanne Mulholland - ULISSES NETTO / DIVULGAÇÃO

Rosanne Mulholland, após trabalhos na Globo, Band e SBT, incluindo o sucesso “Carrossel”, faz sua estreia na Record.

E já vai como Agripina, a grande vilã de “Paulo, O Apóstolo”, que estreia nesta segunda-feira.

Grade

Dia 14, a segunda-feira que vem, agora aparece como nova data para a estreia de “No Alvo”, aposta do SBT.

Já foram gravados vários programas, mas deve começar com a entrevista de Pablo Marçal.

Vai gravar

Christina Rocha, salvo qualquer alteração de última hora, deve iniciar ainda nesta semana as gravações do novo “Casos de Família”.

No ar, estreia definida para o próximo dia 21.

Boa jogada

A direção da Globo, em se tratando dos autores, passou a incentivar o trabalho em dupla na construção das novas novelas, medida com direito a elogios internos. O “segundo” recebe maior experiência e a casa, consequentemente, ganha novos titulares.

No caso do Aguinaldo, com “Três Graças”, na verdade será um trio.

Otaviano fica

Já existe a decisão: Otaviano Costa, que esteve para sair, vai permanecer na Band, graças ao desejo das partes em não interromper o trabalho no “Melhor da Noite”.

Por enquanto, ainda não mudou, mas a ideia, para todas as semanas, é fazer um ao vivo e dois gravados.

Por sua vez

A estreia do novo “Melhor da Tarde”, na Band, será em 4 de agosto, com Pâmela Luciolla, Felipeh Campos, Carole Crema, Márcia Sensitiva e Márcia Goldschmidt, direto da Espanha.

As duas Marcias ainda faltam assinar. O cenário também será outro.

Reformas

Não é só a diretora Andressa Guaraná que ganhará uma sala privativa, após essa reforma estrutural na redação do jornalismo da Band-SP, no primeiro andar.

Outros executivos também terão as suas, como a Thays Freitas, da rádio Bandeirantes, por exemplo.

Vale esclarecer

O “Domingo Espetacular”, diferentemente de outros produtos do jornalismo da Record, não sofrerá nenhuma troca na sua dupla de apresentadores.

Na volta das férias da Carolina Ferraz, será a vez do Cabrini e depois seguirão os dois normalmente.

Trajetória

Valéria Monteiro, primeira mulher a ancorar o "Jornal Nacional" - Divulgação Rede TV!

Valéria Monteiro, primeira mulher a ancorar o “Jornal Nacional”, conversa com Daniela Albuquerque no “Sensacional” desta segunda-feira, 22h45, na Rede TV!.

Na entrevista, ela recorda sua trajetória profissional e o relacionamento com o diretor Paulo Ubiratan.

Bate – Rebate

• “O Deserto de Akin”, longa dirigido por Bernard Lessa, será o filme de abertura do 32º Festival de Cinema de Vitória...

• Gratuito, o evento acontece de 19 a 24 de julho, e selecionou 90 filmes, sendo 85 curtas e cinco longas-metragens.

• Na Band, há a certeza que Galvão Bueno segue com o seu programa até o final do ano...

• ... Não existe, segundo a casa, o menor desgaste nas relações.

• ESPN vai receber convidados, entre clientes e imprensa, para acompanhar as finais de Wimbledon.

• Virou moda, em tudo o que acontece no SBT, principalmente de errado, jogar nas costas do Patati, como Rinaldi Faria é chamado...

• ... Mas não é por aí e nem justo, porque outras decisões equivocadas passaram bem longe dele.

• A série documental “A Mulher da Casa Abandonada”, trabalho do jornalista Chico Felitti, estreia dia 15 de agosto na Prime Video...

• ... Os três episódios serão lançados de uma vez só.

• Vai rolar a parte 3 do filme “Se Eu Fosse Você”...

• ... Mas, segundo se informa, a troca de corpos não irá envolver Tony Ramos e Glória Pires...

• ... Possivelmente, os filhos deles, ou outras pessoas.

C´est fini

A final do “MasterChef”, em 2 de setembro, será com uma grande festa na Band, inclusive, recebendo vários convidados, entre clientes, imprensa e influencers.

Na mesma noite serão divulgados os participantes do “MasterChef Celebridades”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!