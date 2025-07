Coluna João Alberto: Impressionante história de um casal de artistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novo número da revista “Piauí” traz uma fantástica matéria de Ana Clara Costa sobre dois brasileiros que brilharam muito nos Estados Unidos: A cantora Flora Purim, eleita várias vezes a Melhor Cantora de Jazz daquele país, e Airto Moreira, até hoje não superado como o melhor Percussionista do mundo e que tocou com os maiores nomes do jazz internacional. Sucesso durante muitos anos, ganharam fortunas, tiveram amigos como Janis Joplin, Jane Fonda, Paul McCartney, Yoko Ono e João Gilberto, mas não pensaram no futuro. Decidiram voltar para o Brasil e passaram a viver com ajuda de familiares e amigos. Agora, moram no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Mesmo numa casa pequena, os dois com mais de 80 anos e problemas de saúde, revelam que ainda têm momentos de felicidade, ela revelando que está cada vez mais apaixonada pelo marido.

A médica Natália Fischer em Paris - Arquivo Pessoal

NOVO VOO

A Copa Airlines revelou que no dia 7 de janeiro vai reiniciar os voos entre Salvador e a Cidade do Panamá, com conexão para 71 cidades das Américas. Não deu, porém, qualquer informação sobre a volta do voo para o Recife.

No seu aniversário, Julião Konrad, com a esposa Marlene e as filhas Miriam, Tânia, Carla e Juliane - Sheila Wanderley/Divulgação

COMEMORAÇÂO

O general Maurílio Ribeiro vai presidir solenidade militar no dia 24, no Círculo Militar do Recife, para assinalar os 79 anos do Comando Militar do Nordeste. Unidade já foi chamada de IV Exército e comanda o Exército nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba< Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

A governadora Raquel Lyra, que já foi delegada da Polícia Federal, com a camisa que ganhou de delegada da Polícia civil de Pernambuco - Yaci Ribeiro/Divulgação

CANONIZAÇÃO

O Papa Leão XIV marcou para o dia 7 de setembro a canonização de Carlo Acutis, jovem italiano conhecido como o "influenciador de Deus" e o primeiro santo millennial da Igreja Católica.

ENTREVISTA

O médico Leonardo Gomes é o entrevistado da coluna de amanhã. Fala da sua carreira como urologista, da especialidade em trabalhos em enchentes e do Samu, que ele comanda no Recife.

HISTÓRIA

A governadora Raquel Lyra anunciou que vai propor ao Conselho Estadual de Educação a inclusão obrigatória da disciplina de História de Pernambuco na rede pública. A ideia foi bem recebida durante as comemorações do Bicentenário da Confederação do Equador.

TRABALHO

O ministro Alexandre de Moraes é, sem dúvida, o que mais trabalha no Supremo Tribunal Federal, à frente dos temas mais polêmicos. Como a ação que questiona a decisão do Congresso de derrubar o decreto do governo que aumentava o IOF sobre crédito. Será o relator.

LANÇAMENTO

Chegando às livrarias, o livro “De Marte à Favela”, escrito por Edu Lyra, fundador da “Gerando Falcões” e pela apresentadora Aline Midlei, da GloboNews.

CERVEJA

Foi criada a Frente Parlamentar da Cerveja, reunindo 199 deputados federais, presidida por Cavatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul. Tem a missão de apoiar pleitos do setor, que gera 2,5 milhões de empregos no Brasil.

CINEMA

O roteiro do premiado filme Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”, terá versão em livro que a Editora “Amarcord” lança ainda neste ano.

INVERSÃO

Um conhecido líder político brinca sobre o absurdo aumento no número de deputados federais, aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado, pouquíssimos preocupados com o aumento de despesas pagas pelos contribuintes. Houve apenas uma inversão nos números. Os atuais 513 passam para 531.