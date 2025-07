Coluna João Alberto: Procape vai ganhar prédio anexo com novos 138 leitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Raquel Lyra assinou ordem de serviço para a conclusão do prédio anexo do Procape, com ampliação de leitos para tratamento cardiovascular. Recordo do mestre Ênio Cantarelli que trabalhou muitos anos para concretizar este sonho, um hospital que presta relevantes serviços a pessoas carentes. A medida vai reduzir a superlotação da emergência cardiológica e a fila de espera por cirurgias cardiovasculares de alta complexidade.

O empresário pernambucano Nelson Bezerra e o vice-presidente Geraldo Alckmin, durante evento em Brasília - Arquivo Pessoal

FASHION

O ministro Wolney Queiroz usou no podcast com Magno Martins um terno verde. No mesmo estilo que era usado por Luciano Hagan, o dono da Havan.

PARABÉNS

Marcos Arraes completou, ontem, seus 69 anos, ao lado dos filhos, Arthur, Maria e Marília, e dos seus seis netos.

FREVO

Luciana Félix fez um excelente trabalho à frente da maior revitalização já realizada na história do Paço do Frevo. De volta à programação, o espaço reabriu com uma nova exposição, intitulada “Frevo Vivo’’, mais moderna e interativa.

Ruy Maurício e Priscila Porto Carreiro - GleysonRamosFotografia

NA TV JORNAL

Um dos grandes empresários pernambucanos Paulo Perez é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Fala das empresas que comanda, o Recife Outlet e Shineray e da sua participação no Cabanga e no Grupo Atitude.

SUSTENTÁVEL

Hoje, no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, o projeto “Fora do Eixo” promove mostra de moda feminina com foco em “upcycling”, técnica que transforma resíduos têxteis em novas peças, sem gerar novos descartes. Importante pois a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo.

Elinalda Ferreira, Josy Rabelo e Milena Siqueira, em feira agropecuária - Sheila Wanderley/Divulgação

FILME

Considerado pela crítica o melhor filme lançado este ano, candidatíssimo ao Oscar, “Pecadores”, estrelado por Michael B. Jordan chega hoje à plataforma “HBO Max”. Menos de dois meses depois de estrear nos cinemas.

TORNEIO

Os tenistas brasileiros João Fonseca e Bia Haddad estão com tudo no torneio de Wimbledon. Com a classificação para a segunda fase, eles somam mais de R$ 1 milhão juntos em faturamento.

LITERATURA

Raphael Montes é o nome da literatura brasileira atual, com grandes sucessos como: “Bom Dia Veronica”, “Beleza Fatal” (audiovisual), “Jantar Secreto” e “Suicidas” (livros).

EMPRESAS

Cindy Noel expandiu os braços do seu grupo de empresas com foco no mercado de casamentos, em três novas frentes. A Revista “New Wed”, a “New Wed Workshops”, com foco em palestras, e a empresa de turismo especializada em destinos de casamentos no Nordeste.