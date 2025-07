Capiba será nome do novo auditório no Jayme da Fonte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dentro das comemorações dos seus 70 anos, O Hospital Jayme da Fonte inaugura amanhã, às 16h, seu novo auditório. Vai ganhar o nome de Capiba, que foi grande amigo e paciente do hospital.

Que, a propósito, teve durante muitos e muitos anos, uma das melhores livrarias do Recife, famosa por receber, sempre em primeira mão, os livros recém lançados e as revistas e os jornais do Rio e São Paulo.

Que chegavam nos primeiros aviões do dia. Tive a oportunidade de encontrar lá muitos conhecidos da nossa literatura e jornalismo.

O presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, ao lado do prefeito do Recife, João Campos, e da governadora Raquel Lyra, durante a inauguração da EY no Porto Digital - Arquivo Pessoal

LOW COST

A vice-governadora Priscila Krause, o secretário Kaio Maniçoba e o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, prestigiaram ontem, no Aeroporto dos Guararapes, o primeiro voo da “JetSmart”, empresa aérea “low cost” (de tarifas baixas) entre Recife e Buenos Aires. Parte às 11h20, das terças, quartas, sextas e sábado. Volta será nos mesmos dias, decolando às 5h20 da capital argentina.

PRÊMIO

O Tribunal de Justiça de Pernambuco conquistou o Prêmio Juízo Verde, do Conselho Nacional de Justiça na categoria Desempenho. Os juízes e juízas do TJPE se destacaram em todo o País pela quantidade de julgamentos de processos relacionados a ações ambientais.

AUSÊNCIA

Muitos comentários nas redes sociais sobre a ausência de Michelle Bolsonaro no esvaziado evento que Jair Bolsonaro realizou domingo, em São Paulo.

Julião Konrad, aniversariante de hoje, com a esposa Marlene

NO ROTARY

Durante plenária hoje no salão nobre do Clube Português, Armando Lemos assume a presidência do Rotary Boa Vista.

HISTÓRIA

Sônia Ramos, criadora da franquia “Casa de Bolos,” que já conta com mais de 600 lojas, inclusive em Lisboa, revela que iniciou sua jornada como empreendedora aos 64 anos, em 2009, após enfrentar uma crise financeira familiar.

SUCESSO

O filme “Homem com H”, que retrata a trajetória de Ney Matogrosso, tem feito muito sucesso. Está em primeiro lugar entre os filmes mais vistos da Netflix no Brasil desde a estreia.

Mano Medeiros, prefeito de Jaboatão dos Guararapes, com a esposa Andréa e os filhos Beatriz e André - Edilson Júnior/Divulgação

CATÓLICA

A Empetur marca presença na 18ª edição da Expo Católica de amanhã a domingo. O evento trata da maior feira católica do mundo, que acontecerá no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

CLUBES

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso destacou em coletiva de imprensa o bom desempenho dos clubes brasileiros como Flamengo, Fluminense e Palmeiras na competição. Reforça a emoção e a vontade de ganhar o torneio dos atletas brasileiros.

INFANTIL

Os “Bobbie Goods”, livros de colorir que se tornou febre entre as crianças, é um fenômeno mundial.? Desde o lançamento do primeiro título pela HarperCollins no Brasil, se solidificou no mercado com mais de 1 milhão de exemplares vendidos em apenas quatro meses.?

CONQUISTA

O Governo de Pernambuco celebra uma conquista social: foram servidas mais de 15 milhões de refeições à população pernambucana pelo Programa Bom Prato. A ação é promovida pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas.