Pernambuco e Porto de Galinhas são destaques num anuário de turismo

A edição deste ano do anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, traz destaques para nosso estado. Entre as cidades preferidas pelos viajantes, Porto de Galinhas aparece em segundo lugar, atrás apenas do Rio de Janeiro. O Recife está em 8º lugar, depois de Maceió, São Paulo, Porto Seguro, Salvador e Fortaleza. Entre os estados, Pernambuco está em segundo lugar, depois da Bahia. Depois, pela ordem, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Amazonas.

Na sua posse na presidência do Rotary Boa Vista, Armando Lemos recebe Eduardo Lemos Filho, Carmem Lúcia Lemos e Cláudio Sá Leitão - Arquivo Pessoal

RECIFE

No meu artigo de hoje na página de opinião, abordo algumas ações que tiram a beleza da nossa cidade, a começar do festival de fios pendurados nas ruas.

ATRAÇÕES

As atrações turísticas mais vendidas são, pela ordem: Beto Carrero World, Beach Park, Cruzeiros Marítimos, Cataratas do Iguaçu, Passeios de Jangada em Porto de Galinhas e Jalapão.

DIÁLOGO

O “Lisboa Connection”, comandado pelo pernambucano Paulo Dalla Nora Macedo, promove hoje, no Hotel Tivoli, em Lisboa, um diálogo entre o ministro Gilmar Mendes e Durão Barroso que presidiu a Comunidade Europeia por 10 anos. Encontro será mediado por João Humberto Martorelli.

ELOGIOS

A governadora Raquel Lyra tem feito muitos elogios à atuação de Armando Monteiro Bisneto na presidência de Suape.

Encontro de Kelli Torres e Isabella Sales no RioMar - Sheila Wanderley/Divulgação

VERGONHA

O Congresso Nacional continua colecionando vergonhas. Agora foi o ataque grosseiro e machista de alguns deputados na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Ele conseguiu responder com muita classe.

CHUTÔMETRO

A exemplo do que acontece no carnaval, alguns números divulgados sobre as festas juninas são absolutamente fantasiosos. O “Instituto Chutômetro” mais uma vez está em ação.

PROTESTO

Um protesto ontem fechou a Via Mangue, parando praticamente a Zona Sul. Meia dúzia de pessoas prejudicando centenas, que vão para casa, para o trabalho, para a escola, para o médico.

ACORDAR

Pesquisa da Talker Research, divulgada pelo "The Guardian", mostrou que 37% dos norte-americanos conseguem saber se terão um dia bom ou ruim nos primeiros 10 minutos após acordar. Além disso, um em cada três participantes afirmou que qualquer mudança na rotina já é suficiente para mudar o dia.

João Carlos Rodrigues e Mara Melo, no Spettus Premium - Gleyson Ramos/Divulgação

FRIO

Ontem muitos recifenses estavam relatando estar com frio e, a APAC confirmou ontem foi o dia mais frio do ano até agora. Na madrugada, chegou a 21,1ºC . A previsão de um clima mais ameno fica até agosto.

INFORMÁTICA

Em evento comandado pelo reitor Alfredo Gomes e o vice-reitor Moacyr Araújo, os professores Sérgio Castelo Branco Soares e Ricardo Massa Ferreira Lima tomaram posse como diretor e vice-diretor do respeitadíssimo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco.

CONTERRÂNEO

O cantor Natanzinho Lima, que está fazendo sucesso em todo o Nordeste, é sergipano.