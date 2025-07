Coluna João Alberto: Livro destaca anotações do educador Paulo Freire

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Curiosidades, política, cultura e notícias da sociedade, sobre o olhar atendo do colunista João Alberto, no seu Social 1

O pernambucano Paulo Freire, referência mundial em educação, no início de sua carreira acadêmica e quando morava no Chile, tinha o hábito de escrever ideias, pensamentos e reflexões sobre livros em "fichas geradoras". Esse material inédito vai ser reunido pela primeira vez no livro "Meus Registros de Educador", que a editora “Paz e Terra” lança em setembro. Obra é organizada por Nita, viúva do educador.

Marcelo Maia, Rica Maia, Cecília Lemos, Doris David, Bruna Parahym em evento fashion - GleysonRamosFotografia

TROCAS

André Teixeira Filho, que era presidente da Adepe, assumiu a secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado. Será substituído por Ana Luiza Ferreira, que era secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, cargo agora ocupado por Daniel Coelho.

Encontro de Tuca Sultanum, Manuela Fay, Virgílio Oliveira, administrador de Fernando de Noronha, e Lúcia Smith - Arquivo Pessoal

SANTA

A governadora Raquel Lyra recebeu, ontem, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, no Campo das Princesas. A imagem está passando por vários estados brasileiros para divulgar o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do país.

IMORTALIDADE

Antônio Campos, curador e idealizador da Fliporto, Membro da Academia Pernambucana de Letras e autor de 18 livros publicados, é candidato à cadeira deixada pelo jornalista e acadêmico Cícero Sandroni, na Academia Brasileira de Letras.

ENCONTRO

Com agenda internacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com os ministros da Economia da Argentina, da Rússia e da China. Também participará de reuniões com ministros de Finanças e presidentes dos Bancos Centrais do Brics e da Reunião de Cúpula do grupo.

CONTINUAÇÃO

A “20th Century Studios” anunciou para 2026 o lançamento de O Diabo Veste Prada 2, vinte anos depois do vitorioso lançamento do filme original. Com o mesmo elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Os presidentes Ingrid Zanella, da OAB de Pernambuco, e Armando Monteiro Neto, de Suape - Vivian Ramos/Divulgação

NOVO CEP

A agência de publicidade “Maracatu Digital Intelligence” assinala os cinco anos de fundação, inaugurando nova sede no Empresarial Novo Mundo, na Reserva do Paiva.

COLLAB

Padre Marcelo Rossi lança a segunda parte do projeto “Amorização”, que une fé e música com artistas nacionais. Após a parceria com Iza em “You Raise Me Up”, agora ele se junta a Dilsinho na nova versão de “Erguei as Mãos”.

CINEMA

A Academia Brasileira de Cinema dá início hoje à “Mostra Grande Otelo”, com exibições gratuitas de 15 filmes que concorrem ao Voto Popular, com sessões em 20 cidades em oito estados, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “As pessoas estão muito ocupadas pra pensar.” (Raul Seixas)

OS DOIS laterais do Fluminense, classificado para as quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes, jogaram muitos anos no Sport: Samuel Xavier e René.

POUCO comemorado no Nordeste, São Paulo será tema de novela da Record que estreia segunda-feira.

O CORONEL da PM do Ceará Antônio Aginaldo de Oliveira, marido de Carla Zambelli pediu demissão do cargo de secretário de Segurança Pública de Caucaia, cidade em que foi candidato a prefeito, sem sucesso,

É IMPRESSIONANTE a semelhança física entre Enzo Maresca, técnico do Chelsea e Pep Guadiola, do Manchester City, de quem foi auxiliar.

PEÇAS da grife “Marie Mercié” estão dispostas no acervo cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo.

A EXPOSIÇÃO “Metamorfismo”, do artista franco-brasileiro Jaildo Marinho, chega ao Museu do Estado no dia 10.

A Zona Norte do Recife será cenário, no dia 13 de julho, da primeira edição da Corrida dos Parques.

ANIVERSÁRIOS

Artur Cunha, Danilo Pedrosa, Edilson Silva, Eduardo Albuquerque, Flávio Arruda, Geraldo Torreão, Grácia Bártholo, Inácio de Barros Melo Neto, Juliana Rocha, Julião Konrad, Larissa Coelho, Maria das Graças Carneiro, Marcos Esteves e Turíbio Santos.